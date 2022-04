Il post su Instagram di Gordon Cormier anticipa un grande momento della serie Netflix live-action di Avatar

Non c’è stato uno spettacolo più atteso da Netflix del Avatar adattamento live-action. Lo spettacolo è in produzione da alcuni mesi e i fan non vedono l’ora di vedere come andrà a finire. Un aspetto importante dello spettacolo è il suo cast, in particolare Gordon Cormier nel ruolo di Aang. Dopo l’annuncio del casting, i fan sono stati felici di vedere la somiglianza di Gordon con Aang.

E l’attore canadese ama pubblicare foto con i suoi compagni di cast di Avatar. Tuttavia, un nuovo post dell’attore sta facendo il giro di Internet per prendere in giro un grande momento del primo libro.

Gordon prende in giro i fan su un’enorme scena di Avatar su Netflix

Gordon Cormier ha caricato il post, che puoi vedere qui sotto. L’attore ha condiviso una foto di se stesso mentre medita, come fa spesso Aang, e la sua didascalia ha suscitato interesse per l’ensemble di Netflix.

“Roku, eccomi qui! o forse andrò a fare skateboard e salverò il mondo più tardi”, è la didascalia della foto. Questa è una grande presa in giro poiché tutti i fan di Avatar sanno quanto sia grande un ruolo Avatar Roku recita nella storia di Aang che diventa un Avatar.

Nonostante sia vestito con abiti moderni, Cormier ha una sorprendente somiglianza con Aang in questa foto. I fan sono entusiasti di vedere come apparirà Cormier nei panni di Aang in costume. Ma Netflix non ha ancora rilasciato alcuna immagine ufficiale dall’adattamento di Avatar.

Questa non è l’unica foto che il dodicenne ha pubblicato dai set di Avatar. Tra le altre foto sul suo profilo Instagram ne segnalo una con Paul Sun-Hyung Lee, che interpreta lo zio Iroh. Ha anche un’ottima foto con Daniel Dae Kim, che interpreterà Fire Lord Ozai nella serie.

Cosa sta succedendo con lo spettacolo?

Netflix mantiene il suo progetto dei sogni di Avatar estremamente riservato. L’ultimo aggiornamento che abbiamo ricevuto di recente riguardava un casting per un precedente Avatar. Ma da allora, l’intero spettacolo è rimasto sotto stretto controllo. Tuttavia, un fan è stato in grado di rubare alcune foto sul set, ma questo è tutto.

Sei entusiasta dell’adattamento live-action dell’amata serie Avatar per non farlo? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

