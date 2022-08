Il pluripremiato studio dietro “Cyberpunk: Edgerunners” di Netflix discute del mondo violento dell’anime

Netflix è pronto per il rilascio Cyberpunk: Edgerunner. Recentemente, Netflix anime ha pubblicato un nuovo video in cui i creatori dello stesso parlano dell’anime nel dettaglio. Vediamo in dettaglio quali sfide hanno affrontato e come TRIGGER e CDPR Studios hanno lavorato fianco a fianco per realizzare un capolavoro basato su un gioco.

Cosa dicono i creatori dei personaggi?

Nell’intervista, Masahiko, co-fondatore di Studio Trigger, parla a fondo dei personaggi e del tema. Lui dice, “Il personaggio di David è pieno di frustrazione e malcontento”. Inoltre, spiega come nel mondo del Cyberpunk, i corpos (corporate) siano le persone di potere.

L’anime è molto simile alla vita reale, dove disuguaglianza sociale si vede chiaramente. C’è una disparità tra le bande, le persone che si trovano in fondo allo spettro sociale e il corpos. In seguito spiega come, anche in una società come questa, prevale la violenza. Nell’anime, quando c’è violenza, status o ricchezza non hanno importanza. Il tema principale è, ovviamente, ingiustizia e violenza. I personaggi sono così coinvolti l’uno con l’altro che la storia diventa molto interessante. Gli stessi temi sono stati visti nel gioco.

Come i creatori hanno progettato Night City

Più avanti nel video, Hiroyuki Imaishi, il direttore dell’animazione, discute di come è stata creata la famosa Night City. “Il nostro obiettivo era ricreare la stessa grafica di un anime”, lui dice. Spiega inoltre come i creatori del film abbiano chiesto a CDPR un file in cui poter vagare liberamente per la città. Gli sviluppatori sono entrati e hanno scattato foto di tutte le parti della città. Hanno usato quegli screenshot per creare la grafica e il design di sfondo. Se hai giocato, ci saranno scene che riconosci.

Yoh Yoshinari (character designer) ci fornisce anche alcuni spunti sulla progettazione di David e Lucy. Confronta come il personaggio di Lucy fosse più difficile da creare di quello di David e il loro obiettivo principale era creare un design flessibile. David viene dal basso della stratosfera sociale; è pieno di frustrazione e malcontento. “Sento che è qualcosa a cui molti di noi possono relazionarsi a un certo livello”, aggiunge Yoshinari, e quindi il personaggio è stato progettato di conseguenza. Per il personaggio di Lucy, volevano farla sembrare dura ma anche carina (kawaii). Secondo il designer, l’obiettivo alla base di questo era che volevano un personaggio che i fan degli anime avrebbero adorato guardare.

In che modo TRIGGER e CDPR hanno lavorato insieme per creare Cyberpunk: Edgerunner?

Nel video, Satoru Homma, produttore di CDPR, parla delle sfide affrontate da entrambe le aziende. “Ci sono state molte sfide,” Egli ha detto. Dato che prima era un gioco, era importante che l’anime avesse quell’aspetto. Tuttavia, Homma ritiene che queste sfide siano state anche la chiave del successo.

Entrambe le compagnie hanno artisti straordinari che sono sempre desiderosi di imparare e dare feedback, ed è qualcosa di cui il produttore entra nei dettagli. La sfida principale, secondo lui, era combinare il gioco e il film. L’obiettivo era sempre quello di assicurarsi che il feedback fosse sempre più orientato ai videogiochi che all’animazione. Le aziende si sono concentrate molto sulla grafica e sono entusiaste di vedere i risultati.

Sei entusiasta di guardare Netflix Cyberpunk: Edgerunner? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

