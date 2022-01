Il pivot su Netflix? (Dove guardare lo spettacolo Fox)

La serie comica da ridere Girevole ha un punteggio incredibile su Rotten Tomatoes e molti abbonati ansiosi sarebbero ansiosi di scoprire se è disponibile per lo streaming su Netflix.

La premessa intrigante per la serie ben realizzata segue tre amici di mezza età che decidono di orientare le loro vite in nuove direzioni selvagge dopo la tragica morte della loro cara amica Colleen. Ogni ingresso eccezionale di Girevole, ciascuno con una durata ragionevole di circa 22-23 minuti, offre una narrativa avvincente piena di momenti sinceri e un sacco di commedia stellare.

Il trio di Girevole inizia con Amy, la maniaca del lavoro interpretata da Eliza Coupe, che decide di essere più orientata alla famiglia. Poi c’è Jodie, interpretata da Ginnifer Goodwin. È la mamma di tre figli che cerca di raggiungere l’obiettivo di una vita fitness. E infine, Maggie Q interpreta Sarah, una chirurgo che rinuncia allo stress della sua carriera per fare la cassiera in un negozio di alimentari.

Lo spettacolo sembra andare molto bene all’inizio con valutazioni solide, oltre a raccogliere elogi significativi e recensioni generalmente favorevoli. Quindi, non sorprende il motivo per cui diverse persone là fuori sarebbero curiose di sapere se Girevole sembra essere una delle tante scelte malvagiamente divertenti pronte per lo streaming ora su Netflix.

Il pivot è disponibile su Netflix?

Purtroppo, Girevole non è una delle tante commedie spartiacque disponibili per lo streaming su Netflix. Ma prima che i fan inizino a orientarsi per altri streamer, gli abbonati dovrebbero ricordare le molte altre eccellenti scelte che fanno ridere che sono pronte per divertirsi in questo momento!

Ci sono così tanti fantastici titoli rompicapo disponibili, con sempre di più in arrivo. Tuttavia, alcuni elementi di spicco su cui gli spettatori non dovrebbero dormire includono Forza spaziale, Morto per me, Disincanto, e Grande bocca.

Dove puoi guardare Pivoting

La serie Girevole ha debuttato su Fox il 9 gennaio 2022, con episodi in uscita settimanalmente e ogni voce diventa disponibile su Hulu in seguito.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

