Il più grande flop di Netflix finora nel 2022

Senti spesso parlare dei più grandi programmi e film Netflix, sia che si tratti di artisti del calibro di Bridgerton, Cose più stranee Gioco del calamaro impostazione dei record di spettatori. Si sente anche parlare delle serie e dei film Netflix acclamati dalla critica pubblicizzati da Netflix e dalla stampa, ma i flop spesso non vengono discussi in dettaglio. Ecco le nostre scelte dei più grandi flop di Netflix del 2022 (finora).

Come si definisce un flop? Bene, lo faremo principalmente in due modi. Questi titoli hanno avuto uno scarso pubblico o sono stati stroncati dalla critica (o anche entrambi).

Big Bug

Netflix ha fatto grandi cambiamenti costosi nel corso degli anni, spesso dando grandi budget a nomi affermati e all’inizio di quest’anno abbiamo visto l’attesissimo titolo di Jean-Pierre Jeunet (meglio noto per il classico di culto Amelia) e i risultati sono stati… misti.

Il numero di spettatori nella top 10 oraria di Netflix non è stato orribile con 4,4 milioni di ore visualizzate nella prima settimana e 8,1 milioni nella seconda settimana prima di abbandonare. È apparso anche in molti dei primi 10, ma l’impatto a lungo termine del film è ciò che è in discussione qui.

Le recensioni sono ciò che mette davvero questo film in questa lista con uno scarso 44% da parte della critica con il consenso sul fatto che RT sia “I fan di Jeunet troveranno la fantasia che cercano all’interno di BigBug, anche se non è abbastanza per rendere questo miscuglio più che intermittente coinvolgente”.

Bambola russa

Questo è controverso. Dopotutto, Netflix sta giustamente proponendo la serie agli elettori degli Emmy e tutti i critici si sono innamorati di nuovo dello spettacolo, ma il problema con Bambola russa si trova con il pubblico, o più precisamente, la mancanza di.

I primi 10 Netflix ci consentono di vedere cosa è popolare sul servizio e la loro nuova top 10 globale pubblicata ogni martedì ci fornisce dati orari. Il problema con Bambola russa è che non figurava in quei primi 10. Affatto. Anche con i primi 10 dati grezzi, l’immagine per il pubblico nello show sembra cupa. È riuscito solo 3 giorni nella top 10 della TV statunitense prima di scomparire definitivamente.

Lo spettacolo è stato troppo lento per tornare sui nostri schermi? Il pubblico della prima stagione era soddisfatto della storia raccontata e non ansimava di più? Puoi essere il giudice lì.

Il Pentaverato

Il grande ritorno sugli schermi di Mike Myers è, purtroppo, un grande flop, superando entrambe le scatole di essere stato stroncato dalla critica e avere un basso numero di spettatori.

La serie ha visto Myers interpretare molti personaggi diversi in una serie comica che è durata 6 episodi (una decisione sul suo futuro deve ancora essere annunciata ufficialmente anche se dovrebbe non tornare).

I rapporti di The Information hanno ridotto questo titolo a una cosiddetta “Ted Tax” in base alla quale alcuni progetti ottengono il via libera nonostante molti, anche all’interno di Netflix, siano scettici sul potenziale successo del progetto.

Forza spaziale (Stagione 2)

Il nuovo grande spettacolo di Greg Daniels che lo ha visto tornare a lavorare con Steve Carrell di The Office ha avuto molto clamore nella prima stagione. Anche se certamente non è stato all’altezza delle aspettative di molte persone, ha chiaramente generato abbastanza interesse da consentire a Netflix di commissionare una seconda e più snella stagione 2.

La stagione 2 ha ottenuto recensioni molto più positive dalla critica rispetto alla prima stagione (la stagione 2 è al 90% su RottenTomatoes contro il 39% della stagione 1), ma il punto in cui è davvero caduto è stato il pubblico. Ha registrato solo in misere 12 milioni di ore nella sua prima settimana prima di scomparire per sempre.

Naturalmente, il più grande narratore di Forza spaziale essere un flop questa volta è stato il fatto che alla fine è stato cancellato, il che significa che non torneremo per una terza stagione.

Ragazza alta 2

Come un altro sequel di film che includeremo più avanti in questo elenco, Ragazza alta 2 è stato il risultato del suo pubblico inaspettatamente buono che ha superato le recensioni negative sia della critica che del pubblico.

Gli spettatori nelle prime tre settimane hanno superato i 50 milioni di ore visualizzate a livello globale, ma l’interesse per il titolo, secondo Google Trends, era circa la metà del primo film.

Aggiungi a ciò, il secondo film ha ricevuto ancora una volta recensioni negative con un solo 35 su Metacritic (su 100) e un 4,7 su IMDb.

Il massacro della motosega nel texas

Ogni iconico franchise horror ha avuto la sua giusta dose di film terribili, il Il massacro della motosega nel texas incluso, ma ciò non significa che non siano ancora divertenti da guardare. Ma il sequel del classico horror del 1974, giustamente dato lo stesso titolo del suo predecessore, è solo un film realizzato in modo terribile, motivo per cui è stato stroncato dalla critica e quindi entra in questa lista di flop. Mentre ci sono molti film in Il massacro della motosega nel texas franchise, tra cui una moltitudine di sequel, prequel e riavvii estremamente poveri, l’edizione 2022 di Il massacro della motosega nel texas prende la corona come il peggior film della famiglia.

Sally Hardesty non è Laurie Strode, e mentre Leatherface è un iconico cattivo horror come Michael Myers, Hardesty e Leatherface non condividono la stessa sanguinosa storia di Strode e Myers. Cercando invano di replicare una delle rivalità più iconiche della storia dell’orrore costringendoci a credere che Hardesty sia un tosto armato di fucile deciso alla vendetta (e la sottotrama del film per l’avvio) ha reso morto un film già flaccido all’arrivo.

365: Questo giorno

Come con molti dei titoli di questo elenco, potresti sostenere che questo è piuttosto duro. In questo caso, potresti obiettare “ovviamente, il secondo film non era grande come il primo data la strana ascesa alla fama del primo film”, ma dato che Netflix è pronto sia per questo secondo che per il terzo film (a causa rilascio nell’agosto 2022) lo includeremo.

I numeri della prima settimana per 365 giorni: questo giorno erano impressionanti ma le cose sono andate rapidamente in discesa da lì. In entrambe le settimane da 1 a 2 e da 2 a 3 il film ha visto un calo del 60% delle ore di visione. Tutto ciò ci dice che la popolarità del primo film era dovuta al fatto che nessuno aveva niente di meglio da fare.

Apollo 10 1/2: Un’infanzia nell’era spaziale

Ci addolora dover includere questo film nella lista dei flop perché non è certamente un brutto film, ma piuttosto perché ha avuto un impatto così piccolo sulle cifre di visione di quanto avrebbe dovuto. È il nuovo grande film d’animazione di Richard Linklater (noto per Fanciullezza) e presentava la voce di Jack Black e Zachary Levi che raccontavano la storia della missione Apollo e di come un giovane ragazzo fu testimone e fu cambiato dall’evento storico.

Purtroppo, il pubblico non si è presentato al film. Affatto. Lo spettacolo non è riuscito a entrare nella top 10 globale in termini di spettatori e forse anche peggio, non è nemmeno riuscito a entrare nella top 10 del film di nessuna regione del mondo.

Marmaduke

Adattato da un cartone animato classico, leggere le recensioni per questo film d’animazione mi fa credere che guardarlo sia come un abuso. Sfoggia una delle peggiori valutazioni di RottenTomatoes dell’anno con uno 0% e un 20% dal pubblico e oltre su IMDb ha uno dei peggiori punteggi dell’anno con solo un 3,9.

Nonostante tutto questo, sul fronte del pubblico, Marmaduke in realtà non è andata troppo male con il fatto che ha registrato 29,52 milioni di ore guardate nelle prime tre settimane.

Abbiamo escluso i grandi flop di Netflix del 2022? Fateci sapere nei commenti.