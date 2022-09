Il personaggio di Eddie Redmayne in “The Good Nurse” è basato sul serial killer della vita reale, Charles Cullen?

Netflix ha rilasciato il trailer del tanto atteso thriller poliziesco La buona infermiera ed è già nei titoli dei giornali per tutte le giuste ragioni. Regia dello sceneggiatore-regista Tobia Lindholmil dramma si adatta Il romanzo di Charles Graeber del 2013 The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder. Con la candidata all’Oscar Krysty Wilson-Cairns come sceneggiatrice, la storia ruoterà attorno a un’infermiera compassionevole, Amy che scopre le atrocità della sua collega Carlo Cullen.

Il nome Charles Cullen potrebbe aver suonato un campanello in molte menti. Charles era un prolifico serial killer americano che ha ucciso oltre 300 pazienti nella sua carriera di 16 anni come infermiera. Il criminale ha eseguito le morti mentre lavorava nove ospedali in Pennsylvania e New Jersey. C’è una connessione tra il pericoloso serial killer americano e Quella della buona infermiera Carlo Cullen? Scopriamolo.

Qual è il legame tra Charles Cullen e The Good Nurse?

Netflix ha sborsato un enorme 25 milioni di dollari all’European Film Market di Berlino l’anno scorso per acquisire i diritti di streaming globale di La buona infermiera. Ciò che rende questo film così vendibile è il fatto che lo sia una biografia non fattuale del serial killer nella vita reale Charles Cullen. Il film esplorerà la vita di Cullen dall’inizio e ciò che lo ha spinto a prendere così tante vite.

Molto probabilmente, la storia sarà narrata con Amy come protagonista. Una madre single e un’infermiera compassionevole, Amy trova conforto nella sua nuova amica Cullen mentre lotta con gli impegnativi turni di notte in terapia intensiva. All’inizio, Cullen sembra essere un amico perfetto mentre ascolta pazientemente Amy mentre la aiuta con i suoi doveri.

Tuttavia, le misteriose morti dei pazienti fanno di Charles Cullen il principale sospettato. Dopo ulteriori indagini, Amy scopre l’oscura verità sulla sua cosiddetta amica. La buona infermiera rivelerà come il protagonista metterà in pericolo la vita sua e della figlia per svelare la maschera della collega. Eddie Redmayne è stato scelto come la scelta ideale per interpretare il serial killer nel film, mentre Jessica Chastain è stata accoppiata di fronte a lui nei panni di Amy.

Sei entusiasta? La buona infermiera in uscita su Netflix questo ottobre? Fatecelo sapere nei commenti.

