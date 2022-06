“…il personaggio aveva il controllo” Cillian Murphy descrive com’è essere Tommy Shelby per un decennio

Recitare è un compito psicologico in quanto fisico. Per rendere la tua interpretazione il più credibile possibile, un attore deve capire la mente dei suoi personaggi. Tuttavia, quando interpreti un ruolo complesso come Tommy Shelby, sei destinato a perderti. Ed è quello che è successo Cillian Murphy dopo aver interpretato per bene il ruolo del grande Thomas Shelby oltre un decennio.

Ma ora che i Blinders sono a riposo con la conclusione della loro sesta e ultima stagione, Cillian ha finalmente rivelato il tributo che ha dovuto pagare interpretando l’uomo che poteva parlare agli spiriti. Vediamo cosa ha vissuto Murphy dopo aver interpretato Tommy per anni di seguito.

Cillian Murphy ha perso la testa mentre interpretava Tommy

Ci sono poche esibizioni che si avvicinano al modo in cui Cillian ha interpretato Tommy. Solo la sua preparazione per il ruolo è una testimonianza sufficiente di quanto sia grande Cillian mentre interpreta Tommy.

Tuttavia, tutta la grandezza ha un costo e, per Cillian, è stata completamente sommersa dalla coscienza di Tommy. Ma l’attore irlandese, essendo il suo fantastico sé, adorava interpretare un personaggio così complesso.

In una nuova apparizione in un’intervista, il Oppenheimer l’attore ha condiviso quanto sia stato affascinante per lui interpretare un personaggio come Tommy per dieci anni.

“Abbiamo iniziato a girare questo film nel 2012, quindi quando uscirà, sarà un decennio. Quindi è un grande capitolo della mia vita, una grossa fetta della mia vita”, disse l’attore.

L’attore ha poi continuato a dire come nel suo 26 anni di carriera, non aveva mai interpretato un personaggio come Tommy Shelby. Ha detto di non essere mai invecchiato con un personaggio o di aver trascorso il tempo che ha passato con Tommy.

Cillian ha dichiarato che il suo personaggio aveva il pilota automatico dopo un punto, specialmente dopo la terza stagione.

Egli ha detto: “serie 4, 5 e 6, era sicuramente il personaggio che aveva il controllo del veicolo, se capisci cosa intendo.”

Certamente, il viaggio di Cillian può essere visto nel modo in cui ha interpretato Tommy nel corso degli anni nello show. E lo vedremo ancora una volta nel Peaky Blinders film.

