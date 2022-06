Il penitenziario Spiderhead di Netflix è ambientato nelle Isole Whitsunday in Australia

Gli abbonati Netflix hanno sfruttato il fine settimana per dedicarsi all’ultimo thriller di Chris Hemsworth Testa di ragno e molti spettatori sono curiosi di saperne di più sull’ubicazione del penitenziario.

Discutiamo dove è stato girato il penitenziario, riveliamo se Testa di ragno è basato su una storia vera e dai un’occhiata ad altri luoghi delle riprese.

Diretto da Joseph Kosinski e scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, il thriller di fantascienza Testa di ragno è basato sul racconto Fuga da Spiderhead di George Saunders e interpretato da Chris Hemsworth, Miles Teller, Jurnee Smollett e altri in una storia su due detenuti intrappolati in una prigione che sottopone i detenuti a esperimenti emotivi.

Lo Spiderhead Penitentiary era situato nelle Whitsundays australiane

Testa di ragno è stato girato interamente nel Queensland, in Australia, e il penitenziario stesso ha utilizzato una posizione particolare per servire l’edificio in un ulteriore isolamento.

Le Isole Whitsunday hanno ospitato lo Spiderhead Penitentiary nel film Netflix, conferendo alla storia le sue qualità distopiche.

Lo Spiderhead Penitentiary è stato probabilmente costruito utilizzando CGI durante il processo di post-produzione del film, poiché alle Whitsundays non esiste una struttura o un penitenziario del genere.

Spiderhead è basato su una storia vera?

Oltre ad essere un adattamento del libro di George Saunders Fuga da Spiderheadil film non è basato su una storia vera.

Esquire riferì che Saunders forse si ispirò a prove di droga nella vita reale che ebbero luogo senza consenso, in particolare l’esperimento di Tuskegee nel 1932.

Altre storie vere orribili che potrebbero aver ispirato Saunders includono i processi di Norimberga che hanno avuto luogo tra il 1939 e il 1945 sotto la supervisione del medico nazista Josef Mengele.

Altri luoghi delle riprese di Spiderhead

Fotografia di principio per Testa di ragno è iniziata nel novembre 2020, tuttavia, questo è stato durante il peso della pandemia che ha richiesto un’attenta manovra.

Il progetto ha aperto 360 posti di lavoro locali e ha un valore di circa 47 milioni di dollari australiani per l’economia locale.

Testa di ragno ha ottenuto il suo bagliore baciato dal sole dalla regione della Gold Coast australiana, dove è stata visitata anche la località turistica di Darlington all’interno della The Lost World Valley.

La diga di Hinze nell’entroterra della Gold Coast e la Valle di Tallebudgera hanno offerto al progetto colline mozzafiato lussureggianti di vegetazione e specchi d’acqua blu come sfondo.

Spiderhead è ora in streaming su Netflix.

