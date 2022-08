Il paziente è su Netflix? (Dove guardare in streaming The Patient online?)

The Patient — “The Patient” è un thriller psicologico dalle menti di Joel Fields e Joe Weisberg (“The Americans”) su un terapeuta, “Alan Strauss” (Steve Carell), che è tenuto prigioniero da un paziente, “Sam Fortner”. ” (Domhnall Gleeson), che si rivela un serial killer. Sam ha un’insolita richiesta terapeutica per Alan: frenare i suoi impulsi omicidi. Sam Fortner (Domhnall Gleeson) e Alan Strauss (Steve Carell), mostrati. (Foto di: Suzanne Tenner/FX)

Il finale di Loving Adults ha spiegato: Christian ha davvero ucciso Leonora? di Mads Lennon

I fan dei thriller psicologici vorranno rivolgere la loro attenzione Il paziente. Dove puoi trasmettere in streaming la miniserie online? È su Netflix?

Se hai guardato Bel ragazzo, conoscerai le capacità recitative di Steve Carell. Ci rende ancora più entusiasti Il paziente, dove sta uscendo completamente dai ruoli comici per cui è meglio conosciuto. È tempo per lui di affrontare qualcosa di grintoso e oscuro.

Il paziente è un thriller psicologico che vede Carell interpretare un terapeuta in lutto, Alan Strauss. Continua ad aiutare i suoi pazienti nonostante il suo stesso dolore, ma presto diventa mortale. Domhnall Gleeson interpreta Sam Fortner, uno dei pazienti di Alan. Sembra essere un serial killer che cerca di frenare i suoi impulsi omicidi, ma finisce per prendere in ostaggio Alan.

Il paziente è su Netflix?

Allora, dove puoi trasmettere in streaming questa miniserie? È uno che andrà su Netflix? È qui che abbiamo delle brutte notizie. Non arriverà su Netflix, ed è improbabile che lo farà mai.

La serie sta andando su FX su Hulu. Ciò significa che sarà connesso a Hulu fino alla fine della piattaforma di streaming. Certo, abbiamo visto scomparire alcune piattaforme di streaming, ma non ci aspettiamo che accada a Hulu. Dopotutto è di proprietà della Disney. Semmai, potremmo potenzialmente vedere Hulu e Disney+ fondersi come se fossero in vari paesi del mondo con Disney Star.

Sembra improbabile che Disney e Netflix debbano lavorare insieme. C’è un po’ di cattivo sangue tra queste due società.

I primi due episodi di Il paziente sono ora disponibili su Hulu. I restanti 10 episodi usciranno settimanalmente sullo streamer, fino a martedì 25 ottobre.

Il paziente è su Hulu.