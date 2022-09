Il pavimento è Lava, Derry Girls e altro ancora

Un nuovo mese significa nuove uscite su Netflix. Il mese di ottobre ha molto da aspettarsi con le sue uscite Netflix e Chills, nonché i nuovi programmi Netflix. Questo fine settimana siediti e goditi alcune fantastiche funzionalità come una nuova stagione di Il pavimento è lava e divertimento per tutta la famiglia con Cuccioli fantasma e preparati per la terza e ultima stagione di Ragazze di Derry con un rewatch delle prime due stagioni.

Non è una sorpresa Dahmer è il numero uno nell’elenco dei 10 migliori programmi TV di Netflix. Questa serie ha ricevuto un’attenzione significativa, sia positiva che negativa. Altri in questo elenco includono Dinastia, Cobra Kai, Nell’oscuritàe Il destino della saga delle Winx.

Se sei dell’umore giusto per i film, il 1° ottobre Netflix distribuirà molti fantastici film, inclusi i preferiti degli anni ’80, Vacanze nazionali di Lampoon, Vacanze europee di National Lampoon, Affare rischiosoe Il colore viola. Dai un’occhiata all’intero elenco di ottobre qui.

Abbiamo anche l’elenco di tutti i preferiti di Halloween disponibili sullo streamer.

I migliori nuovi programmi Netflix del 24 settembre 2022

Floor Is Lava stagione 3

La terza stagione della serie di competizioni di realtà Il pavimento è lava è ora disponibile su Netflix. Questa serie è ispirata all’omonimo gioco per bambini. In questa competizione, un percorso ad ostacoli viene riempito con 80.000 galloni di poltiglia rossa appiccicosa, la lava, che i concorrenti devono evitare.

La terza stagione è composta da cinque episodi che vedranno tre squadre di tre concorrenti mentre cercano di manovrare il percorso. Possono vincere facendo fuggire il maggior numero di sopravvissuti o completando il percorso con il miglior tempo in caso di parità. I vincitori ricevono $ 10.000 e un trofeo sotto forma di una lampada di lava.

Derry Girls stagioni 1 e 2

La terza e ultima stagione di Ragazze di Derry uscirà il 7 ottobre. Questo ti dà il tempo di rivedere o avere il piacere di guardare le stagioni 1 e 2 per la prima volta.

La sitcom britannica per adolescenti è ambientata a metà degli anni ’90 e segue un gruppo di adolescenti durante gli ultimi anni di quello che era noto come i Troubles, un conflitto nell’Irlanda del Nord durato circa 30 anni. La serie è immaginaria ma racconta diversi eventi reali che hanno avuto luogo durante questo periodo. È uno sguardo esilarante su un gruppo di disadattati che frequentano una scuola secondaria cattolica e tutte le assurde stazioni in cui si trovano.

Phantom Pups stagione 1

Una delle uscite per la stagione di Halloween è Cuccioli Fantasma, una serie che tutta la famiglia può godere. Questa serie fa parte della lineup Netflix & Chills per il 2022.

A Phantom, nell’Oregon, tre bambini cercano di aiutare tre cuccioli fantasma a tornare in vita. Creata da Anna McRoberts, questa serie segue Freddie e la sua famiglia dopo che si sono trasferiti in una casa infestata. Freddie, sua sorella e il suo nuovo amico lavorano insieme contro alcuni cacciatori di fantasmi e uno spirito cane che stanno cercando i cuccioli.

Dentro le prigioni più dure del mondo stagione 6

Stagione 6 della docuserie Dentro le prigioni più dure del mondo è ora disponibile per lo streaming. Questa serie presenta volontari che entrano nelle prigioni più pericolose del mondo come detenuti.

Questa stagione vedrà quattro nuove prigioni situate in Moldova, Cipro, Bosnia e Grecia. Gli spettatori vedranno come sono le carceri all’interno dal punto di vista del detenuto, ma guarda anche le cose dal punto di vista della guardia e di altri che interagiscono all’interno del sistema carcerario.

Conversazioni con un killer: la serie limitata di John Wayne Gacy Tapes

La serie limitata Conversazioni con un killer: i nastri di John Wayne Gacy è la seconda puntata del Conversazioni con un killer serie, il primo essere I nastri di Ted Bundy.

Creata da Joe Berlinger per Netflix, questa nuova serie, gli spettatori vedranno i dettagli sul serial killer John Wayne Gacy, responsabile dell’omicidio di almeno 33 adolescenti e giovani uomini a Chicago tra il 1972 e il 1978. Questa serie presenta audio mai sentito prima registrato durante l’incarcerazione di Gacy, interviste con persone vicine al cast e una delle vittime sopravvissute.

Di quali titoli sei entusiasta questo fine settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto.