Il patrimonio netto del cast della Umbrella Academy dopo aver vinto l’incredibile aumento di stipendio di $ 200.000

The Umbrella Academy è tornata sui nostri schermi con la stagione 3, ma qual è il patrimonio netto del cast dopo aver segnato un enorme aumento di pagina?

Dopo due anni di attesa, la terza stagione di The Umbrella Academy è finalmente arrivata su Netflix. Dopo che i fratelli degli Hargreeve hanno impedito con successo l’apocalisse, devono affrontare nuove battaglie. Come la spietata Sparrow Academy, che ha scosso le cose alla fine della seconda stagione.

Lo spettacolo è diventato una delle serie più popolari di Netflix. Quindi aveva senso solo che il cast chiedesse un aumento. Variety ha riferito in esclusiva che il cast principale ha negoziato con successo un “sostanziale aumento di stipendio” per la stagione in corso.

Con i sei leader che guadagnano più di $ 200.000 per episodio, ora si pone la domanda: chi è la star più ricca in assoluto?

Il patrimonio netto del cast della Umbrella Academy sta facendo il bagno in banconote da un dollaro

L’Accademia degli Ombrelli. (Da sinistra a destra) Robert Sheehan nei panni di Klaus Hargreeves, David Casta–eda nei panni di Diego Hargreeves, Javon “Wanna” Walton nei panni di Stan nell’episodio 304 di The Umbrella Academy. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Tom Hopper – Luther Hargreeves/Numero uno

L’attore inglese ha un patrimonio netto di 5 milioni di dollari. Questo può essere dovuto ai suoi ruoli in serie fantasy e storiche come Merlin e Game Of Thrones. Hopper ha iniziato la sua carriera nel 2007 in un ruolo minore per il film britannico Saxon, con Sean Harris.

Un ruolo recente è stato in The Hitman’s Wife’s Bodyguard al fianco di Ryan Reynolds. Data la portata del film, possiamo presumere che abbia pagato profumatamente per il lavoro. In quanto tale, è vicino al top per essere uno dei membri del cast di The Umbrella Academy con un patrimonio netto elevato.

Foto di Jason LaVeris/FilmMagic

David Castañeda – Diego Hargreeves/ Numero due

Il secondo fratello di Hargreeves è nel gioco della recitazione dal 2009. Ma The Umbrella Academy è stato il suo più grande concerto. Con un patrimonio netto di $ 500.000 secondo Pop Buzz, siamo sicuri che aumenterà notevolmente dopo questa stagione.

I suoi altri ruoli degni di nota sono stati in Jane The Virgin nei panni di Nicholas e in Switched At Birth nei panni dell’ex fidanzato di Daphne, Jorge.

Foto di Charley Gallay/Getty Images per Netflix

Emmy Raver-Lampman – Allison Hargreeves/ Numero Tre

Raver-Lampman ha iniziato come attrice teatrale. Ha trascorso del tempo in tournée a livello nazionale ea Broadway per artisti del calibro di Hair, Hamilton e Wicked. Pop Buzz afferma di avere un patrimonio netto dichiarato di $ 100.000.

Foto di Rodin Eckenroth/Getty Images

Robert Sheehan – Klaus Hargreeves/Numero quattro

Sheehan è diventato famoso nella serie comica britannica Misfits. Tuttavia, il suo personaggio preferito dai fan è stato ucciso perché voleva sperimentare altri ruoli.

Celeb Net Worth afferma che le sue ricchezze ammontano a $ 2 milioni; con almeno 57 crediti a suo nome, ci aspettavamo una somma maggiore.

Foto di Jon Kopaloff/WireImage

Aidan Gallagher – Cinque Hargreeves/ Numero Cinque

La Umbrella Academy è il ruolo decisivo del diciottenne. Sarà anche giovane, ma ha già un patrimonio netto di 2 milioni di dollari. Probabilmente è dovuto al suo altro lavoro da protagonista in Nicky, Ricky, Dicky & Dawn di Nickelodeon.

Gallagher è anche un cantante e ha partecipato al suo tour chiamato Blue Neon Tour.

Foto di Jon Kopaloff/WireImage

Justin H Min – Ben Hargreeves/ Numero Sei

Min è stato promosso al cast principale nella seconda stagione come il fratello defunto che sembra aiutare regolarmente Klaus. La sua carriera è iniziata con lavori nelle produzioni di Wong Fu, anche se il suo ruolo più importante è stato con Netflix.

Patrimonio netto: $ 1 milione – $ 5 milioni

Foto di Jon Kopaloff/WireImage

Elliot Page – Victor Hargreeves/ Numero sette

Essendo un attore domestico prima di The Umbrella Academy, a Page è stato offerto uno stipendio più alto rispetto ai suoi compagni di cast fin dall’inizio. Non faceva parte della rinegoziazione ma ha anche ricevuto un aumento. Pagina, tuttavia, era favorevole al gruppo.

Patrimonio netto: $ 8 milioni

Foto di Lionel Hahn/Getty Images

Ritu Arya – Lila Pitts

L’attrice e batterista è apparsa in artisti del calibro di Doctors e Humans. Anche se il suo ampio riconoscimento è arrivato dopo The Umbrella Academy.

Come un altro membro del cast che è apparso in un film di successo di Ryan Reynold, Arya ha un patrimonio netto di $ 2 milioni.

Foto di Jon Kopaloff/WireImage

Kate Walsh – Il gestore

Con otto anni di esperienza come la dottoressa Addison Montgomery in Grey’s Anatomy e lo spin-off Private Practice, non sorprende che il suo patrimonio netto sia sbalorditivo di $ 20 milioni.

Foto di Jason LaVeris/FilmMagic

Colm Feore – Sir Reginald Hargreeves

L’attore americano-canadese ha vinto il Prix Iris e il SAG con ruoli in 167 produzioni, tra cui Chicago, Thor e House Of Cards.

Patrimonio netto: $ 3 milioni

Foto di George Pimentel/Getty Images

