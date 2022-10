Il Parkfield Memorial Hospital di The Good Nurse è un posto reale?

La buona infermiera è ora in streaming su Netflix. Basato sul libro del 2013 La buona infermiera: una vera storia di medicina, follia e omicidio di Charles Graeber, il film thriller racconta la vera storia della coraggiosa infermiera, Amy Loughren, che ha aiutato la polizia ad arrestare il serial killer Charles Cullen.

Il regista candidato all’Oscar Tobias Lindholm ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da Krysty Wilson-Cairns. Segue Amy Loughren, un’infermiera premurosa con una condizione cardiaca pericolosa per la vita a corto di intelligenza mentre lavorava di notte nell’unità di terapia intensiva del Parkfield Memorial Hospital nel New Jersey. Ma poi arriva l’aiuto quando la nuova infermiera Charlie Cullen (Charles Cullen) si unisce all’unità e fa subito amicizia con Amy. Formano uno stretto legame e Amy sente che le cose stanno finalmente migliorando per lei. Questo fino a quando una serie di misteriose morti di pazienti avvia un’indagine che getta Charlie in una luce sospetta.

La maggior parte del film si svolge al Parkfield Memorial Hospital, ma è un posto reale? Puoi visitare questo ospedale nella vita reale? Scopri di seguito!

The Good Nurse: Il Parkfield Memorial Hospital è un posto reale?

Il Parkfield Memorial Hospital non è un vero ospedale situato nel New Jersey. Quindi, non sarai in grado di essere curato lì. Tuttavia, è basato sul vero ospedale in cui Amy e Charles lavoravano effettivamente chiamato Somerset Medical Center a Somerville, nel New Jersey.

Charles ha iniziato a lavorare al Somerset Medical Center nell’unità di terapia intensiva nel settembre 2002. Aveva già ucciso molti pazienti in altri ospedali, ma era ancora in grado di trovare lavoro nel Somerset. Mentre è a Somerset, incontra Amy e diventano subito amici.

Poco dopo essere entrato nell’unità, Charles ricomincia a uccidere i pazienti somministrando una dose letale di farmaci come insulina, digossina ed epinefrina nelle loro sacche per via endovenosa. Charles è stato finalmente arrestato nel dicembre 2003 con l’aiuto di Amy. Nel 2006, Charles è stato condannato per 29 omicidi e condannato a 11 ergastoli consecutivi. Ma molti esperti ritengono che sia stato responsabile della morte di 400 pazienti. Al 26 ottobre, sta scontando 18 ergastoli consecutivi nella prigione statale del New Jersey a Trenton, nel New Jersey.

Guardare La buona infermiera streaming ora solo su Netflix.