La stagione 3 della Umbrella Academy è arrivata e, inutile dirlo, i compiti per il pubblico si stanno accumulando.

Creato da Steve Blackman, lo spettacolo di supereroi americano è basato sull’omonima serie di fumetti del frontman dei My Chemical Romance Gerard Way ed è stato presentato in anteprima su Netflix nel 2019.

Sembra una vita fa e la serie ha fatto molta strada da allora; i personaggi a questo punto si sentono amici e conoscenti.

L’ultima stagione è stata svelata mercoledì 22 giugno 2022 e i fan stanno digerendo la serie di episodi più in circolazione. Alcuni sono persino costretti a cercare chiarimenti su un concetto sputato in giro dappertutto, quindi qual è il paradosso del nonno in The Umbrella Academy?

Il paradosso del nonno in The Umbrella Academy ha spiegato

L’episodio 3 inizia con un video didattico intitolato “Protocolli paradosso: la guida completa della Commissione alle anomalie temporali – Capitolo sessantotto: il paradosso del nonno”.

In effetti, il Grandfather Paradox è una cosa reale al di fuori della serie ed è un concetto che è stato toccato in molti altri progetti di fantascienza.

Nel video viene spiegato che se una persona torna indietro nel tempo e uccide il nonno, l’idea è che non esisterebbero nel presente. A sua volta, questo significa che non avrebbero potuto nemmeno esistere per tornare indietro nel tempo, in primo luogo.

Dopotutto, se in passato avessero ucciso il nonno, loro stessi non sarebbero mai nati.

Questa intrigante contraddizione è stata coniata il Paradosso del nonno.

L’idea che qualcuno uccida il proprio nonno è illogica perché la loro nascita non sarebbe mai avvenuta è un problema su cui si è riflettuto per molti anni.

Quando è stato introdotto il concetto?

Men’s Health riporta che il paradosso del nonno è stato dibattuto e discusso in letteratura già negli anni ’20.

Certo, non deve essere per forza il nonno, è solo che questo membro della famiglia è stato usato come esempio per illustrare il concetto. Il nonno potrebbe sostituire qualsiasi membro della famiglia.

La stagione 3 vede gli Umbrellas affrontare le conseguenze del paradosso dopo aver cambiato il passato durante il viaggio negli anni ’60 nella stagione 2, facendo sì che il Kugelblitz distrugga l’universo.