Il paese di Lavania in The Royal Treatment è un luogo reale?

Netflix ti invita a una vacanza a misura di royalty…

Il servizio di streaming ha già offerto al pubblico un’evasione sensazionale finora quest’anno e uno degli ultimi a travolgerci è The Royal Treatment.

Diretto da Rick Jacobson, è un film d’amore americano che ci mette al fianco di Izzy (interpretata da Laura Marano), una parrucchiera a cui viene data la possibilità di fare la sua magia sul matrimonio del principe Thomas (Mena Massoud).

In arrivo giovedì 20 gennaio 2022, non ci è voluto molto tempo per sviluppare un seguito adorante.

Tuttavia, alcuni spettatori non possono fare a meno di interrogarsi sulla location principale del film. Con questo in mente, Lavania in The Royal Treatment è reale?

ancora dal trailer di The Royal Treatment, Netflix

Lavania in The Royal Treatment è un luogo reale?

No, il paese di Lavania è un luogo di fantasia ed è stato immaginato al solo scopo della narrazione.

Anche se questo può scoraggiare il pubblico che non riesce a pensare a qualcosa che vorrebbe fare di più che visitare il castello del film, in realtà non dovrebbe.

Il progetto è stato girato a Dunedin, in Nuova Zelanda, e gli esterni del castello sono stati catturati nientemeno che nel castello di Larnach. È stato progettato da Robert Arthur Lawson e vanta splendidi giardini che farebbero arrossire qualsiasi re o regina.

Per quanto riguarda gli interni del castello, invece, questi sono stati girati a Olveston Historic Home, situata al 42 di Royal Terrace, North Dunedin.

Fortunatamente per i fan di The Royal Treatment, è aperto ai visitatori!

Il trattamento reale | Trailer ufficiale

BridTV

7434

Il trattamento reale | Trailer ufficiale

https://i.ytimg.com/vi/KWxJXZ3S3-g/hqdefault.jpg

928716

928716

centro

13872

“Spostati, meraviglia”

Durante una conversazione con il Washington Post, la star centrale del film Laura Marano ha parlato del ruolo che Lavania potrebbe aver avuto nel far ottenere il via libera al film su Netflix:

“Sono onorato di far parte del multiverso di rom-com di Netflix. Mi sento come, ‘Spostati, Marvel.’ Dico questo per metà scherzoso e un po’ serio: sento che il fatto che abbiamo Lavania in questo film sia stata una delle ragioni principali per cui Netflix ha voluto farlo”.

Spiegando le ragioni per sospettarlo, ha aggiunto: “…perché penso che siano un po’ tipo, ‘Oh, più paesi inventati!'”

È probabile che si riferisca a produzioni Netflix come La principessa Switch franchise, che si svolge nell’immaginario Belgravia.

The Royal Treatment 2 è confermato?

Con Laura che fa riferimento alla Marvel, è difficile non immaginare che ci siano talenti a bordo del film che sperano in un franchise.

Il finale lascia le cose aperte per un sequel, ma finora né Netflix né i creatori hanno annunciato ufficialmente che un seguito ha avuto il via libera.

Inutile dire che è ancora presto e probabilmente esamineranno i dati di visualizzazione per il resto di gennaio e l’inizio di febbraio 2022.

The Royal Treatment è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, quanto ha pagato la Disney per la Marvel? Acquisizione iconica studiata