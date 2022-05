Il nuovo spettacolo The Staircase con Colin Firth è su Netflix?

Mi chiedo se la serie basata sulla popolare serie di documentari Netflix, La scala con Colin Firth, è disponibile sullo streamer? Continua a leggere per scoprire questo e altro!

Le docuserie Netflix sono note per aver fatto scalpore in passato e suscitare l’interesse del pubblico, come le docuserie del 2004 di Jean-Xavier de Lestrade, La scala, che ha colpito lo streamer nel 2018 e ha risuonato molto bene tra gli abbonati. L’impresa incredibilmente avvincente ha offerto un resoconto incredibilmente coinvolgente del processo di Michael Peterson, un uomo condannato per aver ucciso sua moglie, che secondo lui è semplicemente caduto dalle scale.

La serie drammatica con sceneggiatura del vero crimine va molto più a fondo nell’incidente e segue ciò che è accaduto prima, durante e dopo l’orribile evento. Firth interpreta Michael Peterson, con Toni Collette che interpreta sua moglie, Kathleen Peterson.

Nel mix c’è anche un cast stellato che include Sophie Turner, Parker Posey, Rosemarie DeWitt, Dan DeHaan, Michael Stuhlbarg e Juliette Binoche. Finora, la serie ha ricevuto il plauso universale della critica e ha ottenuto un punteggio impressionante su Rotten Tomatoes.

The Staircase con Colin Firth è disponibile su Netflix?

La serie di documentari è stata senza dubbio un grosso problema per il servizio di streaming e gli spettatori sono rimasti decisamente affascinati dalla storia straziante. Sarebbe assolutamente uno sforzo ideale da tenere d’occhio per gli abbonati. Ma sfortunatamente, La scala la serie con Colin Firth non è su Netflix.

Le alternative al vero crimine sceneggiate pronte per lo streaming ora includono Chi ha ucciso SaraCacciatore di menti e Incredibile. Ma se i fan sono alla ricerca di più opzioni come i docuserie che hanno ispirato La scala, Netflix ha l’originale e molti altri, tra cui Omicidio tra mormoni, Lo SquartatoreScena del crimine e Re Tigresolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming The Staircase con Colin Firth

La scala è disponibile esclusivamente per gli abbonati a HBO Max.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: