Il nuovo spettacolo è adatto ai bambini?

Preparati a scattare, perché la famiglia Addams è tornata con una nuovissima serie Netflix! Mercoledì ha appena debuttato i suoi otto episodi nelle prime ore di questa mattina, reintroducendoci in uno dei personaggi più iconici di tutti i tempi. Jenna Ortega (Voi, X, Grido) interpreta il personaggio titolare e offre una performance fantastica. Fa davvero lo spettacolo! Ma non è tutto. Il cast è davvero costellato di star con Catherine Zeta-Jones che interpreta sua madre, Morticia, Luis Guzmán come suo padre, Gomez, e Gwendoline Christie come la direttrice Larissa Weems nella sua nuova scuola, Nevermore.

Mercoledì è un giallo divertente ed è sicuramente bello da guardare con la famiglia durante le vacanze. La recitazione è fantastica, la storia è divertente e nel complesso è solo una serie divertente e stravagante che vale la pena aggiungere alla tua lista di controllo!

Ma se hai intenzione di fare il check-out Mercoledì con i piccoli in giro, potresti chiederti se è appropriato per i bambini. Gli spettacoli e i film della famiglia Addams sono generalmente rivolti a un pubblico più giovane; è lo stesso per lo spettacolo Netflix?

Mercoledì sulla classificazione per età di Netflix

Mercoledì ha una classificazione ufficiale per età di TV-14, il che significa che gli adolescenti e oltre possono guardare da soli. Per quanto riguarda quelli più giovani della loro adolescenza, penso che dipenda dall’età. Avendo guardato Mercoledì fino in fondo, considererei lo spettacolo appropriato per i pre-adolescenti e anche un po’ più giovani in quanto ha uno spirito spensierato e sano, anche se tratta di morte e omicidio.

Secondo Netflix, Mercoledì è classificato TV-14 per “paura, linguaggio, violenza”. Senza rivelare grandi spoiler, la premessa generale della serie segue il personaggio titolare che cerca di risolvere una serie di omicidi da parte di una creatura malvagia a Nevermore. Sebbene ci siano violenza e immagini sanguinarie, la serie non diventa super grafica. C’è anche molto sollievo comico per bilanciare i momenti spettrali, compresi i personaggi che mercoledì incontra nella sua nuova scuola.

Mercoledì Addams è un’adolescente nella nuova serie ed è circondata da liceali a Nevermore. Per questo motivo, c’è sicuramente un’atmosfera adolescenziale in tutti gli episodi, che in realtà non diventa mai adulta. Sebbene gli studenti formino storie d’amore, non c’è niente di sessuale oltre a pomiciare.

Se i bambini della tua vita sono interessati Cose più strane, Destino: la saga delle Winxo Locke in chiave, Mercoledì sarà sicuramente all’altezza.

Tutti gli otto episodi di Mercoledì ora sono in streaming su Netflix.