Jonathan Bailey ha dimostrato di essere un tale professionista nei film drammatici con il suo ruolo in Bridgerton. E sono sicuro che l’attore lo metterà fuori gioco lo stesso nel suo nuovo progetto, la serie limitata Showtime Compagni di viaggio.

Compagni di viaggio è tratto dall’omonimo romanzo dell’autore Thomas Mallon. Il nuovo dramma in costume è una storia d’amore epica e un thriller politico che racconta la storia d’amore instabile di due uomini molto diversi che si incontrano all’ombra della Washington dell’era McCarthy.

Uno di quegli uomini è lo stesso Bailey, che interpreta il ruolo di Tim Laughlin. È un giovane laureato alla Fordham University, sincero riguardo alle sue convinzioni politiche e religiose ed è pieno di ottimismo per il futuro del secondo dopoguerra, secondo un comunicato stampa. Il ruolo di opposto a Bailey nei panni del suo interesse amoroso è l’attore Matt Bomer. Il suo personaggio, Hawkins Fuller, evita i coinvolgimenti emotivi finché non incontra Tim. I due iniziano una relazione durante un periodo difficile nell’America del 20° secolo, quando Joseph McCarthy e Roy Cohn dichiarano guerra ai “sovversivi e ai devianti sessuali”.

Sono molto entusiasta di vedere Bailey in un nuovo ruolo! So che andrà benissimo. Ai fan piace sempre supportare gli attori nei loro altri progetti. Anche se ti starai chiedendo se questo nuovo ruolo influenzerà l’aspetto di Bailey nei panni del visconte Bridgerton nella terza stagione.

Il nuovo spettacolo di Jonathan Bailey avrà un impatto sul suo ruolo nella terza stagione di Bridgerton?

Secondo il comunicato stampa di Showtime, Compagni di viaggio non dovrebbe influire sul ruolo di Bailey in Bridgerton stagione 3. La rete afferma che riprenderà il suo ruolo nella terza stagione. L’attore stesso ha anche praticamente confermato che sarebbe tornato per la prossima stagione dell’era Regency.

In quale veste, non lo sappiamo. Potrebbe essere tanto quanto ha fatto Phoebe Dynevor nella stagione 2. Potrebbe essere di più o potrebbe essere di meno. Ma finché vedremo il visconte e la sua visconte in alcune scene, penso che saremo tutti felici!

non credo Compagni di viaggio influenzerà il Bridgerton programmare molto. Per quanto ne sappiamo, sembra che le riprese della terza stagione siano già iniziate. E ancora, a seconda di quanto o quanto poco appare Anthony, dovrebbe essere una soluzione facile. Anche, Compagni di viaggio è solo una serie limitata di otto episodi, quindi le riprese non dovrebbero richiedere molto tempo.

Non lo sappiamo ancora per certo e non abbiamo tutte le risposte, ma sono molto fiducioso che vedremo il capo della famiglia Bridgerton e la sua adorabile signora in buona parte Bridgerton stagione 3!

Bridgerton le stagioni 1 e 2 sono in streaming su Netflix.