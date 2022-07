Il nuovo show di Resident Evil su Netflix è canonico?

Ah, bei ricordi. Tutti quei giorni, per lo più a tarda notte, seduto a gambe incrociate davanti alla TV con la voce del tuo amico che gemeva nell’orecchio. Il tuo copilota. Il tuo narratore. Tutti quei giorni e quelle notti trascorsi immersi nell’affascinante mondo dei giochi di Resident Evil.

I giocatori lo considerano ancora uno dei franchise di videogiochi più amati di tutti i tempi e, nel corso degli anni, ci è stata data la possibilità di mettere giù il controller di tanto in tanto e rimanere nel suo universo.

Ci sono una discreta manciata di film che ci sono arrivati ​​dall’inizio degli anni 2000. Ora è Netflix a fornire l’ultima versione della storia del terrore e degli zombi.

Prima di tuffarsi, però, aiuta a conoscere il contesto. Quindi, il nuovo show di Resident Evil è canonico o no?

Il nuovo show di Resident Evil è canonico?

Sì, ma con un trucco.

Sviluppata da Andrew Dabb, la serie americana di otto episodi che è arrivata su Netflix giovedì 14 luglio 2022 parla del fatto che gli eventi dei giochi fungono da retroscena. D’altra parte, questo non si estende al franchise cinematografico che Paul WS Anderson ha iniziato a fare da pioniere nel 2022.

Nonostante lo spettacolo Netflix abbia fatto precipitare il pubblico sia nella New Raccoon City del 2022 che nell’Europa post-apocalittica nel 2036, i dettagli essenziali dei giochi fungono da spina dorsale della storia. Ad esempio, gli eventi accaduti nel secondo e nel terzo gioco di Resident Evil sono ancora accaduti nell’universo in cui si svolge la serie.

Naturalmente, resta da vedere se gli eventi della serie Netflix verranno riconosciuti o si faranno strada nel franchise di videogiochi. Tuttavia, la nuova serie rispetta chiaramente il fatto che i giochi siano accaduti e gli sceneggiatori sono ansiosi di aggiungere cenni ai giochi per placare i fan.

“I giochi sono il nostro passato”

Lo showrunner Andrew Dabb ha chiarito la relazione tra il suo show e i giochi durante una recente conversazione con Games Radar.

“Le partite sono il nostro retroscena. Tutto quello che è successo nei giochi esiste in questo mondo. Quindi il villaggio è lì. Potremmo non arrivarci fino alla stagione 5, ma è nel nostro mondo… I film sono una storia diversa, ma tutto nei giochi è un retroscena per lo spettacolo.

Ha aggiunto: “Ma lo stiamo distribuendo a pezzi. Non è l’episodio 3 Meet the Redfields, episodio 4 Ecco Leon. E potresti fare quella versione! C’è una parte della base di fan che sono sicuro sarebbe tipo “per favore, fai quella versione”. Ma per noi era più importante accompagnarti in questo viaggio”.

In sostanza, lo spettacolo sarà accessibile a un nuovo pubblico che non ha familiarità con il franchise e forgia la propria strada senza lasciarsi alle spalle i giochi.

Chi recita in Resident Evil?

Spostati su Milla Jovovich, ci sono nuove stelle in città. Puoi dare un’occhiata ad alcuni del cast centrale e ai rispettivi ruoli di seguito:

Ella Balinska nel ruolo di Jade Wesker

Tamara Smart nel ruolo della giovane Jade Wesker

Adeline Rudolph nel ruolo di Billie Wesker

Siena Agudong nel ruolo della giovane Billie Wesker

Paola Núñez nel ruolo di Evelyn Marcus

Lance Reddick nel ruolo di Albert Wesker

Ahad Raza Mir nel ruolo di Arjun Batra

Turlough Convery come Richard Baxter

Connor Gosatti nel ruolo di Simone

Pedro de Tavira Egurrola come Angelo Rubio

Resident Evil è in streaming esclusivamente su Netflix.

