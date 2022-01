Il nuovo Scream è su Netflix? (Dove guardare Scream 5)

Ghostface è tornato di nuovo nel franchise slasher che non dirà mai di morire e molti fan sono ansiosi di sapere se possono dare un’occhiata al nuovo Grido film su Netflix. Per scoprire come non perdere nemmeno un secondo del caos, assicurati di continuare a leggere!

Finora sono stati quattro Grido film usciti dal primo titolo lanciato nel 1996, e mentre alcuni hanno definito il film del 2022 un rilancio della sinistra serie di film spaventosi, funge da sequel diretto del migliore del previsto Urla 4, che è uscito nel 2011. I veterani del franchise sono tornati in azione, che sono, ovviamente, David Arquette, Courteney Cox e Neve Campbell.

Tornando anche a riprendere i ruoli dalle voci precedenti in Grido la saga include Marley Shelton, Roger L. Jackson e Skeet Ulrich. Inoltre, unirsi agli MVP dei sopravvissuti agli incidenti di Ghostface per essere potenziali vittime è una serie di talenti, tra cui Jack Quaid, Jenna Ortega, Melissa Barrera, Dylan Minnette e Mason Gooding.

L’ultimo capitolo vede l’assassino di Ghostface che torna a Woodsboro, dove tutto è iniziato. L’assassino prende di mira un gruppo di adolescenti ignari per scovare segreti dimenticati del passato.

Il nuovo Scream è disponibile su Netflix?

Il film sembra che sarà sicuramente un’altra impresa da batticuore piena di colpi di scena da brivido che non dovrebbero deludere i fan. Ma sfortunatamente, gli abbonati non possono godersi il nuovo film slasher come il nuovo Grido è disponibile su Netflix.

Lo streamer ha il suo assalto di terrificanti film di tipo slasher. Alcuni di questi titoli da non perdere della spaventosa varietà includono La baby sitter, la baby sitter: Killer Queen, e il Via della paura trilogia, tra molte altre pronta per lo streaming ora!

Dove puoi guardare il nuovo Scream

Il nuovo Grido il film sarà disponibile solo nelle sale a partire dal 14 gennaio 2022.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

Guarderai il nuovo? Grido film?