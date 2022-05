Il nuovo ricettario ufficiale Una mamma per amica porta Stars Hollow nella tua cucina

Mentre i personaggi Lorelai e Rory Gilmore dell’iconico spettacolo Gilmore Girls non erano famosi per le loro abilità culinarie, erano venerati per le loro abilità nel mangiare (qualcun altro ricorda l’episodio delle quattro cene del Ringraziamento?). I personaggi hanno incontrato alcuni piatti deliziosi, sia che stessero mangiando al Luke’s Diner, provando una nuova ricetta dello chef Sookie St. James, o andando alla cena del venerdì sera con Emily e Richard Gilmore. Ora, in vista del 15° anniversario del finale di serie del prossimo fine settimana, puoi portare un po’ di Stars Hollow nella tua cucina ricreando questi gustosi pasti con un nuovo libro di cucina ufficiale ispirato allo spettacolo.

Una mamma per amica: il ricettario ufficiale è un libro di cucina con copertina rigida di 176 pagine scritto dalla food stylist e sviluppatrice di ricette Elena P. Craig e dall’umorista ed editrice Kristen Mulrooney. Il libro, uscito il 10 maggio, contiene oltre 50 ricette da alcuni dei ristoranti Stars Hollows preferiti di Lorelai e Rory come Al’s Pancake World, Luke’s Diner e Weston’s Bakery. Ci sono anche piatti amati in questo libro, come lo shortcake ai mirtilli di Jackson, l’hamburger di Babbo Natale di Luke e i panini con insalata di uova senza uova della signora Kim.

I fan impareranno anche i trucchi del mestiere come i consigli di cucina segreti di Sookie, gli hack di Michel per l’hosting e gli elementi essenziali dell’etichetta di Emily. Scopriranno anche come mangiare e parlare più velocemente dagli esperti Lorelai e Rory. Inoltre, il libro contiene anche molte foto dei piatti e dello spettacolo per il divertimento dei fan.

Vai su Amazon per ordinare la tua copia di Una mamma per amica: il ricettario ufficiale ora mentre è ancora in vendita per $ 28.

