Il nuovo poster della quinta stagione di “Cobra Kai” lascia i fan divisi e dov’è Kreese?

La parte più difficile per i fan dello show è aspettare un’altra stagione dello show. Mentre in attesa per lo streaming, possiamo vedere il trailer, i poster, gli eventi promozionali e quant’altro. Durante quel periodo, l’unica cosa che i fan possono fare è farlo osservare qualunque cosa stiano vedendo prima degli spettacoli in streaming e prepararsi per questo. Cobra Kai i fan stavano aspettando stagione 5 per lo streaming da molto ora. Quando abbiamo visto un manifesto per la prossima stagione, i fan non potevano fermarsi ma notare alcune cose e ne ho parlato.

Nella stagione 4 di Cobra Kai, vedemmo Terry Argento tradendo il suo più vecchio alleato e anche gli studenti. Vediamo John Kreese è andato in prigione a causa delle false accuse. Miguel è andato in Messico, lasciando tutti indietro per trovare suo padre. Johnny promette di Carmen, la madre di Miguel, che lo avrebbe trovato. Nel frattempo, Robby fa pace con suo padre, Johnny Lawrence. Daniele La Russo porta Chozen alla sua squadra. E ora lo siamo aspettando la stagione 5 per lo streaming. Mancano ancora pochi giorni. Intanto diamo un’occhiata il poster qui e come stanno reagendo i fan.

Il poster della quinta stagione di Cobra Kai ha sollevato alcune domande tra gli spettatori

Quando il trailer dello spettacolo è uscito qualche giorno fa, i fan sono diventati estremamente entusiasti. Tuttavia, il trailer ha fatto luce su molti dei i cambiamenti a cui assisteremo presto. Anche se il creatore dello spettacolo ha già creato i fan curioso e ansioso con l’accenno di uccidere nella stagione 5. Riesci a vedere altri suggerimenti tramite questo poster?

Tutti i fan desiderano saltare tutti questi giorni direttamente al 9 settembre. Questo è, infatti, impossibile. Quindi, i fan hanno il loro interpretazioni del poster che li divide in un certo senso. Diamo un’occhiata alle reazioni e alle domande che stanno sollevando.

Il poster divide i fan mentre li fa mettere in discussione questo punto cruciale

Mentre alcuni fan parlano del altezza differenze tra i personaggi, altri parlano del combinazioni di colori. Alcuni di loro stanno parlando Kenny e anche la sua forza. Uno di loro in realtà ha detto che lo era un MCU simile manifesto. Ma il domanda cruciale è questo: “Dov’è Kreese?” Non è su questo poster, né su alcuni dei nuovi personaggi di Karate Kid. Dove sono loro? Perché non sono sul poster?

Questo è il modo in cui i fan parlano in modo diverso del poster. Qual è la tua opinione a riguardo? Ti è piaciuto? Condividi con noi nella casella dei commenti qui sotto.

