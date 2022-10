Il nuovo libro reale afferma che la regina voleva che Meghan Markle riassettasse la sua relazione con padre Thomas

Meghan Markle non condivide una relazione cordiale con suo padre, Thomas Markle. La coppia padre-figlia sembrava aver risolto i loro problemi dopo il fidanzamento di Meghan con il principe Harry, dato che Thomas sembrava entusiasta di accompagnare sua figlia lungo il corridoio. Tuttavia, le cose sono peggiorate poco prima del matrimonio come ex direttore delle luci della televisione non ha partecipato alla cerimonia nel maggio 2018 nel Regno Unito.

Nel mese del matrimonio, ci sono stati vari sì e no da parte del padre di Meghan riguardo al suo arrivo alla Cappella di San Giorgio. La famiglia reale ha finalmente rilasciato un dichiarazione ufficiale due giorni prima del matrimonio per confermare l’assenza di Thomas. Re Carlo III fu colui che accompagnò l’ex attrice lungo il corridoio. La defunta regina era compassionevole nei confronti dell’intera situazione mentre esortava Meghan Markle a riconciliarsi con suo padre.

LEGGI ANCHE: Il principe Harry e Meghan Markle stanno cercando di replicare la vita reale? Commenti degli esperti reali

Qual era l’opinione dei Queen su Meghan Markle e suo padre?

Nel suo libro, The New Royals, Katie Nicholl lo ha rivelato La regina Elisabetta II era preoccupata per la relazione tra Meghan Markle e suo padre. Voleva che padre e figlia si riunissero lasciando dietro di sé tutti i rancori. Il defunto monarca disse alla duchessa del Sussex di sistemare le cose. Anche lei lo sentiva Il principe Harry avrebbe dovuto incontrare Thomas prima del matrimonio. In particolare, il Duca non ha mai avuto un incontro personale con il padre di Meghan prima del matrimonio reale.

“Pensava che l’intera faccenda avrebbe potuto essere gestita meglio. Da un punto di vista pratico, la regina ha fatto quello che poteva per il nuovo membro della famiglia e, dato l’approccio di Meghan con gli stivali a terra, si è assicurata che la nuova duchessa avesse il sostegno di cui aveva bisogno. l’esperto reale menzionato nel suo libro come citato da ET.

Thomas si è operato al cuore come scusa per essersi perso il giorno speciale di sua figlia. Tuttavia, le voci suggerivano che il suo atto di mettere in scena fotografie con i tabloid britannici una settimana prima del matrimonio non fosse andato bene con Meghan Markle. In una foto che è stata rilasciata prima della cerimonia reale, Thomas stava provando il suo abito mentre l’altra fotografia lo ritraeva mentre leggeva un libro sulla Gran Bretagna.

LEGGI ANCHE: Re Carlo III era responsabile del fatto che Meghan Markle non avesse visto la regina Elisabetta per l’ultima volta?

Cosa ne pensi della relazione di Meghan con suo padre? Fatecelo sapere nei commenti.

Il post New Royal Book afferma che la regina voleva Meghan Markle per ricucire la sua relazione con padre Thomas è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.