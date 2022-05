Il nuovo film Sneakerella con protagonista Chosen Jacobs è su Netflix?

La moderna rivisitazione di Cenerentolaconosciuto come Sneakerella, sarà sicuramente un’esperienza eccezionale per gli spettatori di tutte le età dall’inizio alla fine. Tutti gli abbonati Netflix che si chiedono se possono assistere alla fiaba della commedia musicale dovrebbero assolutamente continuare a leggere!

L’affascinante storia di Cenerentola è stato rifatto diverse volte e ogni iterazione ha un posto speciale nel cuore dei fan ovunque. Dal classico cartone animato del 1950 al remake live-action del 2015 con protagonista Lily James, non mancano le versioni epiche di questa straordinaria narrativa e i fan non sono mai contrari a ricevere un’altra puntata, purché porti qualcosa di nuovo sul tavolo .

Il film commedia musicale Sneakerella è un’altra bella aggiunta alla formazione e offre agli spettatori una fantastica rivisitazione della favola classica. In questa serie, la narrazione segue un aspirante designer di scarpe da ginnastica del Queens di nome El, interpretato da Chosen Jacobs, che si innamora di Kiara King, la figlia della star del basket e magnate delle sneaker Darius King. Con l’aiuto del suo migliore amico Sami e della sua Fata Padrino, ottiene il coraggio e la fiducia necessari per realizzare i suoi sogni.

È difficile per chiunque dire di no a una storia avvincente con personaggi adorabili in quello che può essere sicuramente descritto come un momento divertente. Il tocco contemporaneo, il cast di talento e la storia piena di divertimento fanno Sneakerella non solo una scelta solida, ma un affare eccezionale per tutta la famiglia!

Sneakerella è disponibile su Netflix?

La versione moderna dell’amata fiaba sarà sicuramente uno sforzo utile per i fan di tutte le età e sarebbe un film davvero ideale da vedere sul popolare servizio di streaming. Ma sfortunatamente, la caratteristica Sneakerella non è una delle tante opzioni incantevoli disponibili nella formazione di Netflix e sembra molto improbabile che cambierà presto.

Vale la pena notare che ci sono alternative musicali che gli abbonati che cercano un buon momento per battere i piedi dovrebbero avere sul loro radar. Altre interessanti opzioni pronte per lo streaming ora su Netflix includono Oltre la Luna, Il ballo di fine anno, tic, tic… boom! e Selena la seriesolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming Sneakerella

Sneakerella è in streaming esclusivamente su Disney Plus a partire dal 13 maggio 2020.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: