Il nuovo film “Scream” sarà su Netflix?

Il Grido il franchise è tornato 25 anni dopo il suo debutto nel 1996. A seconda di dove vivi, il quinto film di Scream potrebbe arrivare su Netflix ma non per qualche tempo. Negli Stati Uniti, il film non arriverà presto su Netflix, se non del tutto.

Netflix ha in particolare una connessione a Grido franchise dato che porta i diritti globali sulla serie TV di MTV. Come esploreremo di nuovo a breve, i diritti per lo show televisivo sono confusi. A partire da gennaio 2022, tutte e tre le stagioni di Grido sono disponibili solo su Netflix negli Stati Uniti. Tutte le altre regioni, in cui lo spettacolo è commercializzato come Netflix Original, ha solo le stagioni 1 e 2.

I film Scream vengono spesso concessi in licenza a Netflix in tutto il mondo, ma solo a partire da gennaio 2022 Urla 4 è disponibile su Netflix e al momento è limitato al solo Regno Unito.

Come accennato, Scream come franchise ha avuto molti proprietari e questo è il caso ancora una volta di Scream 5. I diritti del franchise sono stati venduti a Spyglass Media Group che insieme alla Paramount sta rilasciando il quinto film. Tutti i film precedenti sono stati distribuiti da Dimension Films.

La quinta puntata del franchise è stata annunciata a giugno 2020. Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett sono a bordo per dirigere con Melissa Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega, Jack Quaid e Marley Shelton come protagonisti.

Scream 5 sarà su Netflix negli Stati Uniti?

No è la risposta più onesta.

Il film è distribuito dalla Paramount, che è di proprietà di ViacomCBS e, a parte le licenze strategiche con i loro programmi TV, per lo più tengono i loro film per sé.

Durante la pandemia, la Paramount ha ridotto la sua prima finestra a 45 giorni, come dovrebbe essere il caso di Scream 5. In tal caso, vedremo Scream 5 unirsi a Paramount+ il 27 febbraio 2022.

Sebbene la Paramount conceda ancora in licenza i film a Netflix, tendono ad essere più vecchi con la loro libreria più recente per lo più esclusiva di Paramount +. Abbiamo anche osservato che alcuni dei loro film dell’ultimo decennio sono stati concessi in licenza a luoghi come Hulu e Amazon Prime.

Scream sarà su Netflix a livello internazionale?

Molte regioni Netflix ottengono ancora film della Paramount, ma per la maggior parte, di solito passa da un anno a diversi anni dopo il primo debutto del film nei cinema.

Se guardiamo a Sonic the Hedgehog, il grande film della Paramount di inizio 2020, 24 regioni di Netflix hanno ricevuto il film tra settembre e novembre 2021.

Supponendo che siano in atto gli stessi ampi accordi, dovremmo vedere molte regioni Netflix portare lo spettacolo alla fine del 2023 e altre regioni come il Canada riceveranno il film in Scream 5.

Ovviamente, è tutto speculativo, quindi ti terremo aggiornato man mano che ne sapremo di più.