Il nuovo film Our Father su Netflix è basato su una storia vera?

Se sei stato su Netflix di recente, potresti aver visto un film nella top 10 intitolata Nostro padre. La storia ruota attorno a un ex medico della fertilità accusato di aver inseminato dozzine di suoi pazienti senza il loro consenso.

Il medico dell’Indiana Donald Cline invitava i suoi pazienti al suo servizio per aiutarli a rimanere incinta, spesso con lo sperma di un donatore o usando lo sperma del marito o del partner. Ma in almeno 94 casi, Cline ha sostituito lo sperma del donatore con il proprio, una grave violazione della fiducia e un terribile incidente di aggressione sessuale medica, poiché i suoi pazienti hanno acconsentito a questo.

Ancora peggio è che la maggior parte dello sperma del donatore sarebbe un numero limitato di volte, per ridurre il rischio di creare troppi fratelli che vivono nella stessa zona, il che potrebbe far sì che i parenti vengano coinvolti sentimentalmente inconsapevoli.

Data l’orribile storia di un dottore che ha 94 fratellastri (e forse di più) è comprensibile che le persone possano essere preoccupate sul fatto che questa sia una storia vera o meno.

Nostro padre su Netflix è basato su una storia vera?

Purtroppo, Nostro padre è molto basato su una storia vera. Il film è un documentario incentrato su Jacoba Ballard, uno dei figli di Cline. Un giorno, Jacoba acquistò un kit del DNA ancestrale e scoprì di essere legata a sette fratellastri di cui non aveva mai sentito parlare prima.

Dopo alcune indagini, Jacoba ha scoperto che potevano essere tutti collegati a Donald Cline. Il gruppo iniziale si è riunito e ha iniziato a scoprire ulteriori connessioni con oltre 90 fratelli, per quanto inquietante sia.

Ancora peggio è che Cline non è mai stato veramente punito per quello che ha fatto perché non c’erano leggi o leggi sulla frode alla fertilità al momento dei suoi crimini. L’unica cosa di cui Cline è stato accusato è di aver ostacolato la giustizia per due conteggi di livello 6 a causa della menzogna sulla documentazione.

Ha ricevuto una multa di $ 500 e gli è stata revocata definitivamente la licenza medica, sebbene a quel punto fosse già in pensione da diversi anni. Quindi, in sostanza, tutto ciò che ha ottenuto è stato uno schiaffo sul polso. Da allora, l’Indiana ha trasformato la frode sulla fertilità in un crimine, ma non esiste ancora una legislazione federale contro il crimine, secondo il documentario.

Detto questo, FOX59 ha recentemente riferito che Cline e il suo gruppo, Indianapolis Infertility, Inc. avevano risolto più cause civili presentate da bambini donatori e dalle loro famiglie, con altre tre ancora pendenti. Finora sono stati pagati oltre 1,3 milioni di dollari in queste cause civili.