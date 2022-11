Il nuovo film Netflix The Noel Diary è basato su un libro?

Ci sono molti scrittori e creatori nell’industria televisiva e cinematografica che escogitano le proprie idee. E ci sono anche molte volte in cui i libri vengono adattati nei film e nelle serie di successo di cui ci innamoriamo. Allora qual è il caso di Netflix Il diario di Noël?

Justin Hartley è il protagonista del film nei panni di Jake Turner, con Barrett Doss che interpreta il suo interesse amoroso sullo schermo, Rachel. Nella produzione compaiono anche gli attori Bonnie Bedelia, James Remar, Treat Williams ed Essence Atkins.

Netflix condivide che la storia parla dell’autore Jake Turner (Hartley), che scopre un diario mentre sta ripulendo la sua casa d’infanzia dopo la morte della madre separata. L’autore di best seller scopre segreti del suo passato e alcuni legati a quello di Rachel (Doss). I diari potrebbero contenere le risposte che Rachel sta cercando mentre la giovane donna cerca sua madre biologica. E lungo quel viaggio, Jake e Rachel potrebbero trovare l’amore insieme.

A volte, quando una produzione è basata su un libro, agli spettatori piace leggerlo prima o dopo aver visto l’adattamento. Quindi sei in grado di farlo con Il diario di Noël?

Il diario di Noel è basato su un libro?

Il film Netflix è basato su un libro! Il romanzo omonimo è stato scritto dall’autore Richard Paul Evans ed è stato pubblicato nel 2017. Secondo Goodreads, il libro parla dell’autore di storie d’amore più vendute che non torna a casa da quasi due decenni da quando sua madre, che vive con un malattia mentale, gli disse di andarsene. Deve tornare e sistemare la tenuta dopo la sua morte, il che potrebbe essere una buona cosa, quindi non trascorrerà le vacanze da solo.

La sua accaparratrice di madre conservava così tanti oggetti, incluso un diario lasciato da qualcuno di nome Noel. Entra Rachel, una donna che cerca la sua madre naturale, e il diario potrebbe contenere le risposte che sta cercando mentre la avvicina a Jacob.

Inoltre, in realtà ci sono altri tre libri come parte della serie di romanzi: Lo straniero di Noël, Via Noële Le lettere di Noël. Quindi, se questo film di Netflix ha successo con il pubblico, il gigante dello streaming potrebbe decidere di continuare a raccontare di più sulla storia!

Il diario di Noël inizierà lo streaming giovedì 24 novembre su Netflix.