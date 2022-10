Il nuovo film di Hellraiser è su Netflix? (dove guardare)

C’è un nuovo Hellraiser film in uscita questo fine settimana e molti fan dell’horror sono entusiasti di vedere questa nuova versione dell’iconica serie di film che attualmente vanta 11 film, più fumetti e altro merchandising.

La serie è in circolazione dagli anni ’80, quando Clive Barker pubblicò per la prima volta il suo romanzo Il cuore infernale, che è ciò che ha dato il via alla storia dei Cenobiti e Pinhead. Il Hellraiser i film sono incentrati su una scatola di puzzle che può aprire la porta del regno da cui provengono i Cenobiti.

Mentre Barker ha creato il film del 1987 come sceneggiatore e regista, ma in seguito ha venduto i diritti del personaggio e della storia. Tuttavia, nel 2020 ha riacquistato ufficialmente i diritti dopo una lunga battaglia legale. Barker inizialmente era stato incaricato di scrivere e dirigere il remake del 2022, ma è stato più di un decennio fa quando il film era ancora in fase di shopping e aggiustato.

Il modulo finale, ora in streaming su Hulu, è stato scritto da Ben Collins e Luke Piotrowski, con La casa di notte il regista David Bruckner interviene per dirigere il film. Anche l’attore originale di Pinhead, Doug Bradley, avrebbe ripreso il ruolo, ma Senso8 l’attrice Jamie Clayton è stata successivamente scelta e finora ha ricevuto elogi significativi per il suo lavoro nel film.

Il nuovo film di Hellraiser è su Netflix?

No, il nuovo Hellraiser non è su Netflix. È un film di Hulu, quindi non arriverà su Netflix. Tuttavia, ci sono altri fantastici film horror su Netflix in questo momento. Ecco una guida ad alcuni dei migliori sulla piattaforma. Alcuni altri suggerimenti includono Il massacro della motosega nel texas, Cadavere, Patto con l’infernoe Storie spaventose da raccontare al buio.

Dove guardare Hellraiser (2022)

L’unico posto dove puoi guardare il nuovo Hellraiser, diretto da David Bruckner, è su Hulu. È un film Hulu Original, quindi avrai bisogno di un abbonamento per vederlo.

Dove guardare gli altri film di Hellraiser

Ci sono molti Hellraiser film esistenti, e anche se nessuno di questi è su Netflix in questo momento, possiamo aiutarti a capire dove guardarli tutti per la stagione di Halloween!

Hellraiser (1987) – Prime Video, Shudder, Tubi TV

Hellbound: Hellraiser II – Prime Video, Shudder, Tubi TV

Hellraiser III: L’inferno sulla Terra – Cinemax

Hellraiser: Stirpe – Cinemax

Hellraiser: Inferno – Cinemax

Hellraiser: Cercatore d’inferno – Cinemax

Hellraiser: Morto – Cinemax

Hellraiser: Hellworld – Cinemax

Hellraiser: Rivelazioni – Tubi TV

Hellraiser: Giudizio – Tubi TV, Freevee

Sei un fan del Hellraiser franchising cinematografico? Guarderai il nuovo film di Hulu? Facci sapere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.