Il nuovo documentario di Shania Twain “Non solo una ragazza” è arrivato su Netflix

Un altro documentario musicale è diretto su Netflix sotto forma di Shania Twain: Non solo una ragazza che arriverà su Netflix in alcune regioni nei prossimi mesi.

Conosciuto per successi come Uomo! Mi sento come una donna, Da questo momento in poi e Sei ancora l’unicoil musicista canadese ha avuto un’illustre carriera nel mondo della musica avendo venduto fino ad oggi oltre 100 milioni di dischi e guadagnandosi l’etichetta di “Queen of Country Pop”.

Ora la sua carriera sarà documentata in un nuovo documentario che arriverà su Netflix, compresi gli Stati Uniti.

Anche Netflix Canada e Australia riceveranno il documentario secondo il carosello “Worth the wait” all’interno di Netflix. Controlla quella sezione all’interno della tua app Netflix per vedere se dovresti ricevere Shania Twain: Non solo una ragazza sul tuo Netflix nel prossimo futuro.

Le informazioni sul documentario sono molto scarse con una pagina IMDb per il documento che non è nemmeno disponibile. Ci sono un paio di discussioni sui forum di Shania Twain che seguono il documentario dal 2020.

Uno ha catturato il fatto che Brent Mason è stato intervistato per il doc nell’aprile 2021 con un post su Instagram che diceva:

“Trascorrere la giornata a @sound_stage_studios intervistati per il prossimo documentario #shaniatwain. Ho suonato la chitarra in quattro degli album di Shania e ne parlo e ho eseguito molte delle parti di chitarra tipiche che ho creato per tutte quelle canzoni. Nella foto con me c’è il mio buon amico da oltre 30 anni Paul Leim che ha suonato la batteria in tutti quegli album.

Ecco la descrizione ufficiale elencata su Netflix per il prossimo documento:

“Da esordiente a Nashville a icona internazionale, la cantante Shania Twain trascende i generi oltre confine tra trionfi e battute d’arresto in questo documentario”.

Il documentario proviene dal produttore/regista Joss Crowley, che in precedenza ha realizzato documentari per altri musicisti di alto profilo, tra cui più recentemente Mark Ronson e Ritchie Blackmore. Ha anche lavorato a titoli come Lenny Kravitz, Elvis Costello, Deep Purple e Pink Floyd.

Questo documentario arriva mentre Shania Twain sta facendo notizia mentre la sua residenza a Las Vegas fa il suo grande ritorno. HelloMagazine riferisce che lo spettacolo è uno degli spettacoli più popolari in città in questo momento aggiungendo “era pronta a dare il massimo per l’ultimo tratto della sua seconda serie di concerti.

Nessuna data di uscita per il nuovo documentario è ancora disponibile sulla pagina hub di Netflix, ma dato che ora viene mostrato nella sezione Vale la pena aspettare, prevediamo che sarà disponibile su Netflix a un certo punto a luglio o agosto 2022.

Ti terremo aggiornato su quando Shania Twain: Non solo una ragazza è diretto su Netflix non appena lo avremo.