Il musical su Netflix? (Dove guardare)

La brillante produzione teatrale off-Broadway di Trevor: Il musical è un affare imperdibile e la versione cinematografica è una grande esperienza per il pubblico domestico. Ma gli abbonati Netflix possono godersi la stravaganza musicale sul servizio di streaming?

Non mancano grandi musical che o si trasformano in film o hanno versioni filmate dei prodotti rilasciati al pubblico. Tali di questi titoli accattivanti e ben realizzati includono Hamilton, Storia del lato ovest, e Nelle Alturesolo per citarne alcuni.

Un’altra bella aggiunta alla pratica divertente di guardare le versioni filmate di musical teatrali è, senza dubbio Trevor: Il musical. La corsa filmata della famosa produzione teatrale Off-Broadway racconta una storia comica profondamente commovente che coinvolge un sacco di passione, scoperta di sé e il vero potere dell’accettazione.

La storia segue Trevor Nelson nel 1981, che finisce in un incidente molto imbarazzante a scuola, e quando viene messo sotto i riflettori per tutte le ragioni sbagliate, deve trovare il coraggio per superare questa situazione tutt’altro che ideale, con il risultato finale lasciando il pubblico in una vera delizia.

Trevor: The Musical è disponibile su Netflix?

Non si può negare che molti abbonati sarebbero ansiosi di dare un’occhiata a qualsiasi nuovo musical disponibile sullo streamer. Ma sfortunatamente, Trevor: Il musical non è uno dei tanti titoli esemplari disponibili per lo streaming su Netflix.

Questa è una notizia molto spiacevole per alcuni e anche peggio per altri. Ma c’è da sapere che il colosso dello streaming non manca nel reparto musicale. Ci sono diverse opzioni eccellenti da guardare in questa categoria ora su Netflix, tra cui tick, tick… Boom!, The Prom, Work It, e Oltre la Lunatra molti altri.

Dove puoi guardare in streaming Trevor: The Musical

Trevor: Il musical è disponibile su Disney Plus da venerdì 24 giugno. Si unisce a un’impressionante formazione composta da successi come WandaVision, Ms. Marvel, Il libro di Boba Fette Cavaliere della Luna.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? Trevor: Il musical su Disney+?