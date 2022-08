Il Musical in arrivo su Netflix? (tempo di rilascio)

13: Il musical è iniziato come un vero e proprio musical a Broadway dal 2008 al 2009 e ora è diretto a Netflix. Questo è uno dei pochi musical che è uscito come film originale Netflix. Gli altri includono Tic, Tick… BOOM!, Diana Il Musicale Matilde Il Musical.

La nuova commedia per famiglie segue il dodicenne Evan Goldman che si è appena trasferito da New York in una piccola città dell’Indiana dopo il divorzio dei suoi genitori. Come puoi immaginare, c’è un po’ di shock culturale.

Ma poiché il suo 13° compleanno è alle porte, Evan è determinato a capire le dinamiche sociali della sua nuova scuola, fare un gruppo di amici e, soprattutto, avere un Bar Mitzvah che tutti ricorderanno.

13: Il musical Nel cast Josh Peck, Rhea Perlman, Debra Messing, Eli Golden, Peter Hermann, Michela Luci, Frankie McNellis, Luke Islam e JD McCrary. È stato scritto anche da Jason Robert Brown, Dan Elish e Robert Horn, gli autori del musical di Broadway. Questo è sempre un buon segno.

Ma quando puoi effettivamente iniziare a guardare il nuovo musical? Scopriamolo.

13: Il tempo di rilascio del musical su Netflix

13: Il musical arriva su Netflix venerdì 12 agosto 2022 alle 00:01 PT/3:01 ET. Il film dura circa 90 minuti, quindi è la lunghezza perfetta per bambini e adulti. Perché siamo onesti, anche noi adulti non viviamo con lunghi tempi di attenzione.

Sarà interessante vedere come si esibisce il cast in questa versione cinematografica perché nessuno di loro era nello spettacolo originale di Broadway. Il cast originale comprendeva star come Elizabeth Gillies e Ariana Grande, ma sfortunatamente non sembra che nessuno del cast di Broadway stia nemmeno facendo un cameo.

starai a guardare? 13: Il musical quando arriverà su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!