Il muratore di Sandman Alexander Park età, altezza, Instagram, ruoli

Mason Alexander Park è il desiderio dell’uomo di sabbia! La popolare serie di fumetti dark fantasy di Neil Gaiman sta finalmente prendendo vita dopo anni di sviluppo su Netflix il 5 agosto. Prima della premiere dello show, stiamo esaminando il cast e gli attori di talento che sono stati scelti per portare i personaggi di Gaiman in vita.

Park interpreterà Desire, il gemello di Despair e uno dei più giovani degli Endless, che sono un gruppo di personaggi che incarnano potenti forze naturali.

Ecco tutto ciò che devi sapere sull’attore di Desire, inclusi età, altezza, Instagram e ruoli, di seguito!

Chi interpreta Desire in The Sandman?

Il desiderio è interpretato dall’attore non binario, Mason Alexander Park, che usa i loro pronomi.

Età di Mason Alexander Park

Il L’attore Sandman ha 27 anni! Sono nati il ​​12 luglio 1995 a Fairfax, Virginia, Stati Uniti, sotto il segno zodiacale Cancro.

Altezza Mason Alexander Park

Sebbene non sembri esserci una conferma ufficiale su quanto sia alto l’attore Desire, diversi punti vendita stimano che l’attore sia alto circa 5 piedi e 9 pollici.

Mason Alexander Park è su Instagram?

Certo, lo sono! Mason può essere trovato su Instagram sotto la maniglia @masonalexanderpark. Se dai un seguito all’attore, troverai tonnellate di scatti dietro le quinte L’uomo di sabbiaoltre ad alcuni scatti super glamour dell’attore 27enne.

Ruoli di Mason Alexander Park

Questo potrebbe sorprendere molti, data la straordinaria performance di Mason nel ruolo di Gren on Bebop cowboy, ma l’attore 27enne è ancora abbastanza nuovo per l’industria dello spettacolo. Secondo la loro pagina IMDb, Mason Alexander Park ha 12 crediti di recitazione al loro nome.

Questi sono alcuni dei progetti in cui hanno recitato: Agire per una causa (2020), Prima che tu te ne accorga (2019), Trapianti (2017) e Bucket e le epiche avventure di Skinner (2013).

Tuttavia, ora che hanno fatto il loro debutto su Netflix Bebop cowboy adattamento, siamo sicuri che vedremo molto di più del nuovo arrivato e stiamo per prendere d’assalto il mondo come Desire in L’uomo di sabbia.

Appariranno successivamente nel prossimo Salto Quantico riavvio annunciato di recente.

Il team di FanSided Entertainment ha contribuito a questo post.