“Il motivo per cui il nostro spettacolo ha così tanto successo sono tre persone”: Laura Linney rivela i pilastri su cui sta il successo di Ozark

Fare un film o uno show televisivo non è un lavoro da soli. Ci vuole lo sforzo culminante dell’intero team per creare qualcosa di veramente utile. Quindi, naturalmente, uno spettacolo come Ozark non è stato certamente fatto da uno. Nel corso degli anni, lo spettacolo di successo ha visto molte persone di talento venire e dare il meglio di sé per lo spettacolo, a parte il cast principale di Jason Bateman e Laura Linney.

Ma ora che lo spettacolo è finalmente giunto al termine, molti si sono fatti avanti per ringraziare tre individui per aver aiutato lo spettacolo a raggiungere il suo enorme successo. Anche Laura Linney ha ringraziato e dato credito a tre persone per la popolarità dello spettacolo. Scopriamo chi sono.

Laura Linney sente che tre persone hanno reso Ozark quello che è

Jason Bateman ha avuto un enorme contributo nelle decisioni creative di Ozark. Il ragazzo, oltre a recitare in modo accattivante, ha anche diretto e avuto una grande voce in capitolo nel processo di scrittura.

Il suo contributo allo spettacolo è considerato enorme per la scala che Laura lo considera uno dei motivi principali del successo dello spettacolo. Nel video d’addio a Ozark, Laura parla delle tre persone che l’hanno realizzata Ozark grande.

E il primo nome che ha preso è stato quello di Jason. Non solo Laura, ma anche Julia, che ha ricevuto enormi elogi e riconoscimenti per aver interpretato Ruth, ha detto che Jason era il miglior regista con cui avesse lavorato.

Oltre a Jason, gli altri due uomini nella lista di Laura erano Patrick Markey, il produttore dello show, e Chris Mundy, lo showrunner. La troupe dello spettacolo concorda con Laura anche sul genio di Mundy.

LEGGI ANCHE: “Era semplicemente delizioso”: Laura Linney rivela i vantaggi di interpretare persone terribili come Wendy Byrde in “Ozark”.

Tutti nel video dicono che era Mundy, la vera mente dietro lo spettacolo e il “architetto” di tutto. E quanto a Patrick, Laura “colpa” lui e Jason per averla spinta a dirigere un episodio dello spettacolo. Un’esperienza che dice di aver assolutamente amato.

Il tutto Ozark saga è disponibile per lo streaming solo su Netflix.

Quali sono i tuoi pensieri sulla questione? Ringraziamo Jason, Patrick e Chris per il successo di? Ozark? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Il post “Il motivo per cui il nostro spettacolo ha così tanto successo sono tre persone”: Laura Linney rivela i pilastri su cui sta il successo di Ozark è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.