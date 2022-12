Il mostro di Wall Street in arrivo su Netflix a gennaio

Il regista e documentarista candidato all’Oscar Joe Berlinger è tornato con un’altra serie di documentari su Netflix, questa volta sul famigerato finanziere e truffatore Bernie Madoff. MADOFF: Il mostro di Wall Street è una docuserie in arrivo che indaga sullo schema Ponzi multimiliardario di Madoff. Sarà presentato in anteprima a gennaio e sarà composto da quattro episodi della durata di un’ora.

I precedenti progetti Netflix di Berlinger includono il Scena del crimine serie, che ha recentemente pubblicato la sua terza puntata incentrata sui Texas Killing Fields. È anche dietro a Netflix Confessioni di un assassino documentario, incentrato su serial killer come John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer e Ted Bundy.

Oltre alla regia, Berlinger è anche produttore esecutivo Il mostro di Wall Street accanto a Jon Kamen, Jon Doran, Jen Isaacson, Samantha Grogin ed Eve Rodrick.

Di cosa parla Il mostro di Wall Street?

Questa docuserie scaverà nella verità dietro il piano di Madoff, il più grande del suo genere nella storia. Netflix fornirà deposizioni video mai viste prima dello stesso Madoff, oltre all’accesso a informatori, investigatori, vittime e altro ancora.

Ecco la sinossi ufficiale del documento, per gentile concessione di Netflix:

MADOFF: Il mostro di Wall Street rivela la verità dietro il famigerato schema Ponzi globale da 64 miliardi di dollari di Bernie Madoff, il più grande della storia, che ha distrutto la vita di innumerevoli investitori individuali che avevano riposto la loro fiducia nel venerato statista di Wall Street. Con un accesso unico a informatori, dipendenti, investigatori e vittime e deposizioni video mai viste prima dello stesso Madoff, questa serie di documentari in quattro parti ripercorre l’ascesa di Madoff da umili origini a uno dei più influenti mediatori di Wall Street. Attraverso un approccio visivo innovativo e un tono da thriller finanziario divertente e all’avanguardia, il prolifico regista Joe Berlinger (Conversazioni con un killer, Scena del crimine, Custode del fratello) rivela la genesi e, per la prima volta, i meccanismi dell’attività fraudolenta di consulenza sugli investimenti di Madoff, scoprendo come la frode non sia stata solo il frutto dell’ingegno di un genio del male, come molte persone sono arrivate a credere. MADOFF: Il mostro di Wall Street rivela un quadro di cospiratori e un sistema finanziario pieno di istituzioni disposte a chiudere un occhio sul comportamento sospetto di Madoff, suscitando l’ovvia domanda assillante: una frode così sfacciata e distruttiva potrebbe ripetersi?

Data di uscita del film Il mostro di Wall Street

Non dovrai aspettare molto per guardare questo innovativo thriller finanziario. La serie di documentari in quattro parti è in arrivo su Netflix 4 gennaio 2023.

Dov’è Bernie Madoff adesso?

Madoff è stato condannato a 150 anni di carcere nel giugno 2009. È stato imprigionato presso il Federal Medical Center, Butner, una prigione federale nella Carolina del Nord, quando è morto dopo aver scontato quasi 12 anni all’età di 82 anni il 14 aprile 2021, a causa alla malattia renale terminale.

MADOFF: il trailer del mostro di Wall Street

Il trailer prende in giro l’indagine sulla verità dietro il famigerato piano di Madoff e le strutture di potere che gli hanno permesso di farla franca per così tanto tempo.

MADOFF: Il mostro di Wall Street sarà presentato in anteprima il 4 gennaio 2023. Aggiungi subito la serie alla tua watchlist di Netflix.