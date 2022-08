Il mondo selvaggio di John McAfee su?

Il genio del computer della vita reale John McAfee ha sicuramente avuto una vita selvaggia. Questo è il nuovo documentario di Netflix In esecuzione con il diavolo: Il mondo selvaggio di John McAfee esplora. Ed è tutto raccontato attraverso filmati grezzi, mai visti prima.

Il film è stato diretto da Charlie Russell, con Dov Freedman e Andrew Slater come produttori. McAfee era un programmatore di computer britannico-americano, uomo d’affari e due volte candidato alla presidenza per il Partito Libertario degli Stati Uniti.

Nell’ottobre 2020 è stato arrestato in Spagna, con l’accusa contro di lui di aver omesso di presentare le sue imposte sul reddito negli Stati Uniti per quattro anni. Il 23 giugno 2021 è stato trovato morto a causa di un apparente suicidio in una cella di prigione vicino a Barcellona dopo che il tribunale nazionale spagnolo ne aveva autorizzato l’estradizione negli Stati Uniti

Ma anche prima, McAfee ha dovuto fare i conti con la fuga. E ha portato una troupe cinematografica per registrare tutto.

Di cosa parla Running with the Devil su Netflix?

Secondo Netflix, il film racconta la storia del “genio del computer originale diventato canaglia”. McAfee è l’inventore di uno dei software più conosciuti: McAfee Anti-Virus. Al suo apice, valeva $ 100 milioni. Ma quando il suo vicino è stato assassinato, è scappato.

Quando lo fece, l’uomo d’affari invitò una troupe cinematografica a scappare con lui. Con l’accesso a centinaia di ore di filmati mai trasmessi prima, il documentario Netflix mostra il tempo in cui le autorità perseguivano McAfee. Il film mostra un “personaggio più grande della vita”, un uomo che è scappato di prigione più volte e ha affermato di aver hackerato il mondo. E tutto questo viene raccontato attraverso filmati rivelatori e interviste con lo stesso pioniere della tecnologia.

In esecuzione con il diavolo: il mondo selvaggio di John McAfee è ora in streaming su Netflix.