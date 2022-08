Il mistero dell’omicidio “Coppia perfetta” svelato da Netflix è una buona notizia assoluta per i fan di “voi”.

Il 2022 è stato un anno eccezionale per i fan di Murder Mystery. Da Sfacciato e Morte sul Nilo a L’uomo grigio e Orfano: Prima uccisione, l’elenco delle nuove versioni continua. Oltre a questi, il Invito e Guarda come corrono arriverà anche sui nostri schermi entro la fine dell’anno.

Inoltre, Netflix e 21 Laps del produttore canadese Shawn Levy sono tornati in attività. Lo streamer e la società di produzione si uniranno ancora una volta per produrre La coppia perfetta come parte del loro accordo generale. Il gruppo Jackal, che ha anche prodotto Riordinare con Marie Kondo, farà anche parte del team di produzione. In precedenza, 21 Laps ha prodotto anche la serie di fantascienza di successo Mega Cose più strane e Ombra e Ossa.

Quindi, dopo aver prodotto un dramma di fantascienza, Netflix e 21 Laps vogliono creare qualcosa di intrigante che regalerà al pubblico un’esperienza agghiacciante.

Coppia perfetta: ecco cosa sappiamo finora

Basato su un romanzo di Elin Hilderbrand, La coppia perfetta sarà una serie limitata con sei episodi in tutto. Secondo quanto riferito, il mistero dell’omicidio è stato il romanzo più venduto del New York Times. Brave ragazze la co-produttrice Jenna Lamia agirà come showrunner e produttore esecutivo della serie.

La serie di omicidi seguirà il matrimonio di Celeste Otis con un uomo che appartiene alla famiglia più ricca di Nantucket. Il fine settimana del quarto luglio prende una brutta piega quando un cadavere viene scoperto poche ore prima del grande matrimonio. Indubbiamente, ora tutti al matrimonio sono sospettati. I veri fan del crimine e del romanticismo possono gioire in questa serie di omicidi gialli.

Per ora, Netflix ha solo confermato lo spettacolo. Le riprese e la produzione devono ancora iniziare. Purtroppo, non ci sono nemmeno notizie sulla data di uscita. Anche il cast deve ancora essere rivelato. Immagino che ci sia tempo finché non avremo tutte le informazioni. Inoltre, il romanzo di Hilderbrand 28 estati ha anche un adattamento cinematografico in lavorazione.

Buone notizie per Voi fan

Voi i fan aspettavano da tempo la quarta stagione del thriller psicologico americano. Nel frattempo, fino alla nuova stagione per Voi viene annunciato, i fan possono anche aspettarsi il rilascio di La coppia perfetta.

Per chi si diverte Voi per il suo mistero e il suo brivido, La coppia perfetta è un must da guardare come e quando uscirà su Netflix. Nel frattempo, puoi anche dare un’occhiata Il processo di Chicago e Sotto l’ombra su Netflix.

