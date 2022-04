“Il mio stile, idealmente, è una combinazione di due persone”: Charithra Chandran rivela due attrici popolari come sue ispirazioni

Non erano nemmeno due anni fa che Charithra Chandran considerava la recitazione solo come un hobby. In un brevissimo lasso di tempo, la laureata a Oxford ha rinunciato al suo lavoro aziendale, ha inviato e-mail fredde alle agenzie di recitazione e ha recitato nel ruolo di un personaggio importante nella più grande serie Netflix in lingua inglese di tutti i tempi. I fan si chiedono cosa di Chandran li attiri così tanto da essere ciò che le riviste popolari chiamano “Il prossimo è quello di Bridgerton stella emergente“. Ebbene, la risposta sta nelle due attrici che le attrici considerano come la sua ispirazione di stile.

Chi sono le attrici che hanno ispirato Charithra Chandran e il suo stile?

Chandran fa parte di quella che la gente considera “gen z”. Nata nel 1997, ci si potrebbe aspettare che l’attrice trovi ispirazione in muse moderne come Anne Hathaway o Cate Blanchett. Ma, quando ha rivelato che il suo stile è la combinazione di ” il colore, le stampe e l’audacia di Tracee Ellis Ross con le forme e le linee di Audrey Hepburn”, non abbiamo potuto fare a meno di notare ovviamente fascino senza tempo che Chandran ha su di lei. Dopotutto, il suo ruolo da protagonista è in un dramma del periodo Regency.

Il debutto di Chandran è stato nel ruolo di Sabina Pleasance nella serie thriller britannica Alessio Cavaliere. Ma non è stato fino a quando Bridgerton che l’attrice ha ottenuto fama e riconoscimento a livello mondiale. Questo mostra quanto bene l’attrice si adatti al ruolo. L’originale Netflix è noto per l’assunzione di attori e attrici che hanno uno stile classico, con voci secondo cui Regé-Jean Page sarà il prossimo James Bond.

Come Audrey Hepburn e Tracee Ellis Ross hanno ispirato lo stile dell’attrice

Audrey Hepburn è un’attrice che non ha bisogno di presentazioni. L’attrice degli anni ’50 è molto popolare per film come Colazione da Tiffany e vacanza romana. Ha portato alla moda pantaloni a sigaretta, polo neri, trench, ballerine e foulard. Il suo stile è quello più descritto sofisticato ma abbagliante.

Per quanto riguarda Tracee Ellis Ross, l’attrice americana è famosa per il stampe e colori audaci lei indossa così perfettamente. Ross possiede anche a linea per capelli ricci. Questo si distingue in un mondo che continua a enfatizzare costantemente la bellezza dei capelli lisci, ovvero gli standard di bellezza eurocentrici. Quindi, quando questa attrice indiana tamil ha detto che il suo stile è una miscela dell’atemporalità portata sullo schermo da Audrey Hepburn con le scelte di moda audaci di Tracee Ellis Rossnon potremmo essere più d’accordo.

Flusso Bridgerton su Netflix per vedere di più su questa straordinaria attrice mentre la serie batte tutti i record sulla piattaforma di streaming.

