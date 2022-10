Il mio poliziotto è interpretato da Harry Styles su Netflix? (dove guardare)

L’incursione di Harry Styles nel mondo del cinema ha suscitato molto scalpore tra i fan e molti sono entusiasti di vederlo recitare in Il mio poliziotto. Ma possono farlo sullo streamer Netflix?

L’ex membro dei One Direction diventato un fenomeno solista è stato senza dubbio venerato come una rock star da molti, e ora sta espandendo i suoi orizzonti nel mondo della recitazione. Finora, Styles ha avuto un buon inizio con un’apparizione negli MCU Eterni e recita al fianco di Florence Pugh nel film diretto da Olivia Wilde Non preoccuparti tesoro.

Ma Il mio poliziotto vedrà Styles allontanarsi dai regni dei thriller psicologici di fantascienza e permettergli di mostrare le sue abilità drammatiche. Il dramma romantico, ambientato negli anni ’50, si svolge a Brighton e segue un poliziotto gay di nome Tom Burgess, interpretato da Styles, che sposa un’insegnante di nome Marion Tyler mentre ha contemporaneamente una relazione con un uomo di nome Patrick Hazelwood.

Emma Corrin, David Dawson, Gina Mckee, Rupert Everett, Kadiff Kirwan e Linus Roache recitano insieme a Styles nel film diretto da Michael Grandage. Il cast ha ricevuto l’onore di recitazione ai Tribute Awards del TIFF per i loro sforzi esemplari nel film.

Il mio poliziotto con Harry Styles è disponibile su Netflix?

Non si può negare che un film di Harry Styles sarebbe un’esperienza ideale per gli abbonati. Ma sfortunatamente, Il mio poliziotto non è disponibile su Netflix e sembra improbabile che cambierà presto.

Gli abbonati non dovrebbero essere così delusi. Ci sono così tanti ottimi drammi romantici pronti per lo streaming ora su Netflix e i fan del genere non vorranno perdersi ciò che è ora disponibile. Alcune delle opzioni divertenti includono Malcom e Marie, bionda, 365 giornie Il potere del cane.

Dove puoi trasmettere in streaming Il mio poliziotto con Harry Style

Il mio poliziotto è ora disponibile nelle sale per una tiratura limitata. Sarà disponibile per lo streaming su Amazon Prime il 4 novembre 2022.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: