Il mio falso fidanzato è interpretato da Keiynan Lonsdale su Netflix?

La commedia romantica Il mio finto fidanzato offre una storia esilarante e commovente che i fan non vorranno perdersi, e non sorprende che molti là fuori siano ansiosi di sapere se la funzione incredibilmente divertente è un’opzione sullo streamer Netflix.

Keiynan Lonsdale recita Il mio finto fidanzato da giovane di nome Andrew che si trova in una situazione molto precaria dopo aver lasciato che il suo amico Jake lo convincesse a creare una finta relazione sui social media per rendere geloso il suo ex amante. Ma le cose non vanno necessariamente come previsto per l’uomo ambizioso in cerca di amore, e sicuramente non si aspettava che rompere con una persona che non è reale fosse un compito così arduo.

Anche protagonista Il mio finto fidanzato insieme a Lonsdale c’è una formazione stellare con Dylan Sprouse, Sarah Hyland, Samer Salem e Marcus Rosner. A dirigere la commedia romantica ben realizzata non c’è altro che Rose Troche, che ha crediti di regista FBI, la straordinaria playlist di Zoey, tutta americana, e Senza vergogna.

Il tempo di esecuzione per Il mio finto fidanzato è un’ora e trenta minuti piuttosto ragionevole. Inoltre, il film ha ottenuto un punteggio solido su Rotten Tomatoes. Ma è sullo streamer?

Il mio falso fidanzato è disponibile su Netflix?

Anche se sarebbe un’aggiunta ideale alla formazione e gli abbonati non sarebbero delusi dalla narrativa divertente, non tutti i titoli eccezionali trovano un posto nello streamer. Purtroppo, Il mio finto fidanzato non è disponibile su Netflix e non è chiaro se la situazione attuale cambierà in qualsiasi momento nel prossimo futuro.

Fortunatamente per gli abbonati di tutto il mondo, Netflix non manca quando si tratta di grandi commedie romantiche, ed è anche sicuro dire che lo streamer ha una miriade di titoli eccellenti tra cui scegliere in questo reparto. Alcuni degli sforzi degni da vedere includono La cabina dei baci, la metà di esso, sii sempre il mio forse, vacanza, e A Tutti I Ragazzisolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming My Fake Boyfriend

Il mio finto fidanzato è pronto per lo streaming su Amazon Prime. Il film si unisce a un’impressionante scaletta di esclusive, tra cui The Boys, The Terminal List, The Contractor, e Invincibile.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? Il mio finto fidanzato?