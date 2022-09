Il mio amico Dahmer è su Netflix? (dove guardare)

Le persone si stanno preparando per Netflix Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer guardando tutti i documentari e i film sul famigerato serial killer. In effetti, molte persone si chiedono dove possono guardare il film del 2017 Il mio amico Dahmer. Come al solito, per noi non è un problema. Abbiamo condiviso la home streaming del film in basso.

Il mio amico Dahmer è un film drammatico scritto e diretto da Marc Mayers. È un adattamento cinematografico dell’omonima graphic novel del 2012 di Derf Backderf, che era stato amico di Dahmer al liceo fino a quando Dahmer non iniziò la sua follia omicida.

Descrive in dettaglio una storia vera della vita di un giovane Jeffrey Dahmer negli anni ’70 prima che diventasse un famigerato serial killer anni dopo. Ross Lynch interpreta Dahmer. Insieme a Lynch nel cast ci sono Anne Heche, Alex Wolff, Dallas Roberts, Tommy Nelson, Vincent Kartheiser, Harrison Holzer e molti altri.

Quindi dove puoi trasmettere in streaming Il mio amico Dahmer? È su Netflix? Ecco dove puoi guardare il film drammatico.

Il mio amico Dahmer è su Netflix?

Odio dirtelo, ma il film drammatico non è disponibile per lo streaming su Netflix. Dovrai cercare altrove per vedere questo film. C’è la possibilità che Netflix possa acquisire diritti di streaming in futuro, ma al momento non è così.

Tuttavia, ti consigliamo di controllare contenuti simili su Netflix come Estremamente malvagio, incredibilmente malvagio e vile, Aileen Wuornos: donna nera americana, Il terreno ghiacciato e Mostro.

Dove guardare Il mio amico Dahmer

Fortunatamente, puoi guardare questo film in streaming gratuitamente su varie piattaforme di streaming. È disponibile per lo streaming su Peacock TV, Pluto TV, Plex e Tubi. Se preferisci acquistare il film, puoi farlo tramite Amazon Instant Video e Vudu.

Guarda il trailer ufficiale per un’anteprima del film!