Il mercoledì non arriverà su Netflix nell’ottobre 2022

Mercoledì. (Da sinistra a destra) Luis Guzmán nei panni di Gomez Addams, Jenna Ortega nei panni di Wednesday Addams, Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia Adams nell’episodio 101 di mercoledì. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Siamo più che pronti per vedere Jenna Ortega in uno dei ruoli più iconici di sempre. Quando Mercoledì vieni su Netflix? Accadrà questo mese?

Fan di La famiglia Addams sarà sicuramente pronto per vedere la nuova serie in arrivo su Netflix. Mercoledì segue l’adolescente gotica che vuole godersi la vita come meglio crede. Questo non funziona per la maggior parte della società, ma non importa.

Jenna Ortega assume il ruolo iconico nella nuova serie. Purtroppo, questo mese non la vedremo in azione. Abbiamo ricontrollato l’elenco delle versioni, ma questa non è una serie nell’elenco. È deludente considerando che ottobre sarebbe il periodo dell’anno perfetto per una serie come questa.

Quando arriverà mercoledì su Netflix?

C’è una luce alla fine del tunnel, però. Netflix ha finalmente confermato la data di uscita dell’evento TUDUM a settembre. Avevamo già visto che la data era fissata per il 23 novembre, ma Netflix l’ha rapidamente ritirata. Bene, ora lo abbiamo completamente confermato.

Mercoledì arriverà su Netflix mercoledì 23 novembre. È giusto che sia in quel particolare giorno della settimana, soprattutto perché la maggior parte degli spettacoli Netflix Original arrivano di venerdì. Tutti gli episodi cadranno in una volta e ci saranno otto episodi in questa serie comica.

È una commedia più che un dramma. È adatto a qualsiasi cosa abbia a che fare con The Addamses. Anche i film degli anni ’90 offrivano commedia al dramma. Ciò di cui siamo tutti curiosi è come Christina Ricci sarà coinvolta nella serie. Non è il ruolo principale, ma deve avere una sorta di cameo importante, giusto?

In questa serie, la nostra adolescente preferita sta andando a scuola per padroneggiare le sue capacità psichiche. Certo, c’è un mondo da salvare mentre lo fa, ma qualcuno accetterà il suo aiuto?

Mercoledì arriverà su Netflix il 23 novembre.