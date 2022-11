Il menu è su Netflix? (dove guardare Il Menù)

Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult hanno rapidamente dimostrato di essere attori emergenti di Hollywood da tenere d’occhio negli ultimi anni, in particolare Taylor-Joy, che recentemente è apparso in progetti importanti come Il gambetto della regina, Il normannoe Ieri sera a Sohomentre Hoult ha guadagnato un Emmy all’inizio di quest’anno per il suo lavoro sulla serie Hulu Il grande.

La coppia è protagonista del nuovo film horror-commedia dark Il menu, con Ralph Fiennes, Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light e John Leguizamo. Attualmente, Il menu non è disponibile su Netflix poiché il film è appena uscito nelle sale.

Taylor-Joy e Hoult interpretano una coppia che si reca su una bellissima isola per visitare un ristorante esclusivo gestito dal famoso chef Julian Slowik (Fiennes), esperto di gastronomia molecolare. Anche se il lavoro dello chef Slowik è considerato di prim’ordine e artistico, molte delle sue decisioni culinarie lasciano i suoi ospiti scioccati.

Dove vedere in streaming Il menu online

Da Il menu appena uscito nelle sale, probabilmente non lo vedremo in streaming fino al 2023. Quando passerà allo streaming, aspettati di vederlo rilasciato su Hulu o Disney+. Perché Searchlight Pictures ha distribuito TNel menu, Netflix non riceverà il film dopo la sua corsa nelle sale.

Searchlight Pictures è una sussidiaria della Walt Disney Company e la maggior parte di Searchlight Pictures negli ultimi anni è passata a Hulu. Film come Non sto bene, Isola del Fuoco, Frescoe altri sono tutti sulla piattaforma in questo momento. Hulu ha ora una categoria designata “Searchlight Pictures” sul sito.

A livello internazionale, c’è una possibilità Il menu finirà su Disney+, o Star+, come è noto anche al di fuori degli Stati Uniti

Non vedi l’ora di guardare Il menu? Vedrai il film nelle sale o aspetterai che venga trasmesso in streaming a casa?