Il meglio di Noah Centineo su Netflix: da Peter Kavinsky a Brooks Rattigan

Mentre la maggior parte degli spettatori lo ricorda come Peter Kavinsky del A Tutti I Ragazzi serie su Netflix, Noah Centineo ha avuto molti ruoli memorabili nel corso della sua carriera. Il rubacuori di Netflix ha lavorato su Disney Channel e in numerosi progetti Netflix Original. Ecco alcuni dei suoi ruoli migliori da provare quando sei dell’umore giusto per un po’ di baldoria di Centineo.

Brooks Rattigan (L’appuntamento perfetto)

L’appuntamento perfetto parla di Brooks Rattigan, un simpatico ragazzo con una personalità versatile. Rattigan sogna di entrare in un college della Ivy League ed è disposto a fare qualsiasi cosa per realizzare i suoi sogni. Quindi, Rattigan e il suo amico programmatore lanciano un’app, vendendo la prima come plus-one per tutte le occasioni. Tuttavia, Rattigan finisce per innamorarsi di uno dei suoi clienti e ora i suoi piani devono essere modificati.

Jamey (Sierra Burgess è un perdente)

Sembra che Centineo abbia un debole per il concetto di pesca al gatto. In L’appuntamento perfetto, era un colpevole e in questo Netflix Original, Noah Centineo interpreta Jamey, un ragazzo innocente che finisce per innamorarsi della pesca al gatto.

LEGGI ANCHE: Ecco i migliori programmi TV CW disponibili su Netflix

Sierra Burgess, il personaggio titolare di Sierra Burgess è una perdente, è una ragazza intelligente e determinata ma la sua vita al liceo non è facile perché non è né “popolare” né considerata attraente. Jamey, tuttavia, finisce per innamorarsi di una popolare cheerleader che decide di dargli il numero di Sierra per scherzo. Jamey continua a parlare con Sierra pensando all’immagine della cheerleader. Ora, Sierra deve dare la notizia al ragazzo assicurandosi che la loro relazione rimanga intatta.

Johnny Sanders Jr (SPF 18)

La 18enne Penny Cooper, la protagonista del SPF 18, vuole perseguire la filmografia come mezzo per avvicinarsi a sua madre, un’attrice di Hollywood. Il suo ragazzo, Johnny Cooper, interpretato da Centineo, è ancora in lutto per suo padre quando i suoi amici gli suggeriscono di invitare i suoi amici a una festa in una casa dove sta facendo da babysitter. Il gruppo di adolescenti vede una persona che nuota sulla spiaggia, che si scopre essere un cantante country che ha lasciato la sua agenzia dopo aver limitato il suo potenziale artistico.

Peter Kavinsky (Serie di tutti i ragazzi)

Non ci può essere un elenco di film di Noah Centineo con l’iconico Netflix Original A tutti i ragazzi serie. Peter Kavinsky è probabilmente il ruolo più memorabile dell’attore. Lara Jean scrive lettere a tutte le sue cotte durante il liceo come forma per tenere un diario e non ha mai intenzione di inviarne nessuna. Tuttavia, un giorno scopre che le lettere sono tutte scomparse e sono state spedite. Uno dei destinatari delle lettere è Peter Kavinsky, che ha bisogno di un favore dal protagonista. E così iniziano i loro amici trasformati in una relazione che durerà per tutta la trilogia.

Langston (Gli angeli di Charlie)

Mentre gli angeli di Charlie ruota principalmente attorno alle 3 donne “angeli”, Langdon, interpretato da Noah Centineo, ha un ruolo fondamentale da svolgere nel climax del film.

Quanti di questi hai visto e in quali altri titoli su Netflix pensi che Noah Centineo avrebbe prosperato? Commenta in basso!

Il post Il meglio di Noah Centineo su Netflix: da Peter Kavinsky a Brooks Rattigan è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.