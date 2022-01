Il meglio dei film di adattamento horror di Stephen King su Netflix per rendere il mese più spaventoso

Con oltre 350 milioni di copie vendute dei suoi libri, Stephen King è sicuramente uno degli scrittori più popolari di thriller, horror e narrativa soprannaturale. Ecco alcuni dei migliori film horror adattati dai romanzi di Stephen King, secondo Netflix.

Il brillante

Adattato dall’omonimo Stephen King, Shining parla di Jack. L’uomo di mezza età si trasferisce in un hotel isolato con la sua famiglia e inizia a perdere la sanità mentale a causa dell’isolamento.

IL BRILLANTE L’adattamento immersivo di Stanley Kubrick dell’orrore dell’hotel di King presenta performance indimenticabili di Jack Nicholson e Shelley Duvall e rimane una delle interpretazioni più citate del lavoro dell’autore. pic.twitter.com/FMbmUbZfuq — NetflixFilm (@NetflixFilm) 26 ottobre 2021

Dottor Sonno

Un altro film che condivide il titolo con un romanzo con lo stesso nome, Doctor Sleep parla di Danny Torrance. Mentre cerca di superare il suo passato traumatico, Torrance trova una bambina che condivide con lui il dono dello “splendore”. Il film racconta la ricerca di Torrence per salvare la ragazza da un culto assetato di sangue.

LEGGI ANCHE: Le scene horror più spaventose del fantastico regista dell’horror Mike Flanagan

Fatto divertente: Doctor Sleep è diretto da Mike Flanagan. È un protetto del film horror, quindi questo film horror di Stephen King non ti deluderà sicuramente.

IL DOTTORE SONNO Basato sul sequel di King di THE SHINING, decenni dopo, il film del creatore di MIDNIGHT MASS Mike Flanagan segue Danny Torrance, il bambino del libro originale, ora adulto, mentre lotta con un trauma e cerca di proteggere una ragazza con capacità psichiche simili alle sue. . pic.twitter.com/2GOdvOJWUv — NetflixFilm (@NetflixFilm) 26 ottobre 2021

1922

La maggior parte delle persone sa che il peso dell’omicidio non risiede solo nei morti. 1922 su Netflix parla di Wilfred James, un contadino che, insieme a suo figlio, complotta per uccidere sua moglie per soldi. Il duo padre-figlio diventa presto paranoico e delirante.

1922 Basato su un romanzo di King, questo film d’atmosfera, ambientato (avete indovinato) nel 1922, segue un contadino del Nebraska che confessa di aver ucciso sua moglie, cosa che lo conduce lungo un percorso sempre più macabro. pic.twitter.com/emdXG0oa9g — NetflixFilm (@NetflixFilm) 26 ottobre 2021

Il gioco di Gerald

Un altro film diretto da Mike Flanagan, Il gioco di Gerald parla di una donna ammanettata a un letto in un luogo isolato, che presto va in delirio.

IL GIOCO DI GERALD In questo adattamento dell’autore dell’horror Mike Flanagan, un gioco sessuale va terribilmente storto quando una donna si ritrova ammanettata a un letto con poche speranze di salvezza dopo che suo marito muore per un improvviso infarto. Poi le cose diventano davvero pazze. pic.twitter.com/q098tTOsqP — NetflixFilm (@NetflixFilm) 26 ottobre 2021

Nell’erba alta

Come suggerisce il titolo, In The Tall Grass parla di un mostro che si nasconde dietro la tenda dell’erba alta. Una giovane coppia cade vittima del mostro mentre tenta di salvare un ragazzo dalla stessa entità.

NELL’ERBA ALTA Basato su un romanzo che King ha scritto insieme a suo figlio, Joe Hill, questo adattamento vede una donna incinta e suo fratello che si tuffano in un campo d’erba dopo aver sentito il grido di aiuto di un ragazzo, solo per scoprire che potrebbe non esserci una via d’uscita. pic.twitter.com/6yD20fTG63 — NetflixFilm (@NetflixFilm) 26 ottobre 2021

Cimitero per animali domestici

I Creed perdono la loro amata gatta e vanno a seppellirla in un vicino cimitero. Tuttavia, la sepoltura del gatto perseguita la famiglia in modi che non avrebbero mai immaginato.

CIMITERO PER ANIMALI DOMESTICI King stesso ha scritto la sceneggiatura dell’adattamento di Mary Lambert del suo romanzo, in cui l’uso di un cimitero di animali domestici su un antico cimitero porta a eventi profondamente sinistri. pic.twitter.com/x6GnqhiX13 — NetflixFilm (@NetflixFilm) 26 ottobre 2021

La Zona Morta

Dopo essersi svegliato dal coma a causa di un incidente d’auto, Johnny Smith scopre di essere in coma da anni e ora possiede capacità psichiche. Mentre Smith si sta abituando alla sua nuova vita, scopre segreti che lo costringono a fermare un uomo potente ad ogni costo.

LA ZONA MORTA Il regista David Cronenberg è un vero professionista nella creazione di un cinema inquietante e questo adattamento di King, che combina elementi di un thriller politico con vibrazioni psichiche e interpretato dal sempre eccentrico Christopher Walken, offre una visione intensa. pic.twitter.com/8G6yK6fqvu — NetflixFilm (@NetflixFilm) 26 ottobre 2021

Esso

Quando succede quando un antico male finisce per fare ritorno durante la tua vita pacifica?

Sarebbe facile citare Tolkien e dire “tutto ciò che dobbiamo fare è decidere cosa fare del tempo che ci viene concesso“. Ma cosa accadrebbe se questo male, mutaforma sotto forma di clown, finisse per tormentare sette bambini indifesi e vittime di bullismo?

ESSO Ci sono poche cose più terrificanti dei clown. Pennywise, un antico male cosmico che appare principalmente in forma di clown e terrorizza un gruppo di bambini, è una delle creazioni più memorabili di King ed è un indimenticabile antagonista sullo schermo. pic.twitter.com/z2Tjd7ugid — NetflixFilm (@NetflixFilm) 26 ottobre 2021

La Torre Nera

Nella terra immaginaria di Mid-World, si crede che il famoso clan dei Gunslingers sia stato abolito fino a quando un undicenne si imbatte nell’ultimo Gunslinger. Jake, undici anni, deve fare il possibile per vendicare la morte di suo padre e impedirgli di distruggere la torre nera.

LA TORRE OSCURA Unendo elementi di fantascienza, western e fantasy oscuro, questo adattamento della serie di romanzi di King vede Idris Elba nei panni di un pistolero in una missione per proteggere la torre del titolo, un dispositivo metafisico che funge nientemeno che dal centro di tutta la creazione. pic.twitter.com/pZQt9Ldo8c — NetflixFilm (@NetflixFilm) 26 ottobre 2021

Cristina

Un ragazzino di nome Arnie restaura un’auto e la chiama Christine. Tuttavia, “Christine” ha una presenza malvagia dentro di lei che non esiterà a sbarazzarsi di qualsiasi cosa o qualcuno che si frapponga tra sé e il proprietario dell’auto.

CRISTINA John Carpenter ha diretto molti film horror classici, quindi non sorprende che abbia adattato uno dei libri di King. In questo cult preferito, un adolescente acquista un’auto di nome Christine e scopre rapidamente che il veicolo ha una mente propria. pic.twitter.com/XnnygeNUls — NetflixFilm (@NetflixFilm) 26 ottobre 2021

Altri film non horror ispirati a Stephen King se lo spavento non fa per te

Se vuoi guardare alcuni adattamenti di King ma non sei il tipo di film horror (non vergogna!) Hai ancora alcune solide opzioni. THE GREEN MILE e THE SHAWHANK REDEMPTION, entrambi diretti da Frank Darabont, sono due potenti drammi caratterizzati da performance indimenticabili e senza paure. pic.twitter.com/NoyA9NZ7LC — NetflixFilm (@NetflixFilm) 26 ottobre 2021

Non tutti ce l’hanno con le paure e anche Stephen King si è preso cura di questo. Ecco alcuni altri film non horror adattati dai libri di Stephen King:

Il miglio verde

Redenzione di Shawshank

Con opere acclamate dalla critica come quelle che abbiamo elencato, Stephen King ei suoi romanzi sono sicuramente una sostanziale fonte di ispirazione per i film. Guarda subito in streaming questi titoli su Netflix!

Il post Best of Stephen King Horror Adaptation Movies su Netflix per Make the Month Creepier è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.