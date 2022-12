Gli spettatori che guardano il documentario Netflix Harry e Meghan sono curiosi di saperne di più sul matrimonio di Meghan Markle con il primo marito Trevor Engelson.

La prima parte della docuserie Netflix è approdata sui nostri schermi giovedì 8 dicembre e la seconda parte arriverà il 15 dicembre.

Il primo episodio dà uno sguardo a come è iniziata la relazione tra Harry e Meghan e rivela dettagli mai visti e foto private dei loro primi appuntamenti.

Nel terzo episodio si fa riferimento al primo matrimonio di Meghan con Trevor Engelson e gli spettatori vogliono saperne di più sulla loro precedente relazione.

Il matrimonio di Meghan Markle con il primo marito Trevor Engelson

Prima della relazione e del matrimonio con Harry, Meghan era sposata con il suo primo marito e produttore cinematografico Trevor Engelson.

Secondo quanto riferito, Meghan e Trevor si sono incontrati nel 2004 prima di sposarsi nel settembre 2011 al Jamaica Inn di Ocho Rios, circondati da familiari e amici intimi.

I due si sono separati nell’agosto 2013 e hanno chiesto il divorzio citando “differenze inconciliabili” dopo circa 18 mesi di matrimonio.

Meghan e la sua co-protagonista Abby Wathen hanno stretto una stretta amicizia durante i rispettivi divorzi. Abby ha anche rivelato che la fine del primo matrimonio di Meghan l’ha lasciata “potenziata”.

Parlando nel documentario di ITV Prince Harry and Meghan: Truly, Madly, Deeply (tramite Grazia), Abby ha detto: “Sono stata distrutta [after my divorce]ma [Markle] era autorizzato. Ha ripreso il suo potere.

Abby ha aggiunto: “Non era la relazione giusta per lei, quindi è andata avanti”.

Chi è Trevor Engelson?

Trevor è un produttore cinematografico e manager letterario americano di 41 anni. È nato a Great Neck, New York e inizialmente ha studiato giornalismo.

Dopo aver ottenuto un ruolo lavorativo come assistente di produzione, ha successivamente lanciato la sua società di produzione, Underground, nel 2001.

Il suo credito più famoso è elencato nel film romantico di formazione del 2010 Remember Me con Robert Pattinson, Emilie de Ravin e Pierce Brosnan. I suoi altri crediti di produzione includono Outpost 37, License to Wed e All About Steve.

Più di recente, è stato produttore della serie poliziesca di successo Snowfall, che è stata presentata per la prima volta su FX nel 2017.

Chi è la moglie di Trevor Engelson adesso?

Trevor è sposato con la dietista Tracey Kurland, figlia dell’istituto di credito ipotecario e uomo d’affari Stanford Kurland. È l’erede di un impero multimilionario.

Trevor e Tracey si sono fidanzati nel 2018 e si sono sposati nel 2019. Sono genitori di due figlie insieme, nate nel 2020 e nel 2021.

Prima del suo secondo matrimonio, Trevor aveva una relazione con il personaggio televisivo e imprenditrice Bethenny Frankel di The Real Housewives di New York City.

