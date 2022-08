Il live-action “BioShock” di Netflix riunisce 2 menti brillanti del mondo di fantascienza nel tentativo di creare la storia

Stiamo portando grandi notizie per i fan del famoso gioco del 2007 ‘Bioshock’. Nel 2022 c’è stata un’ondata di film e serie ispirati a giochi popolari e Netflix è stato il portabandiera di questa tendenza. Mentre ci sono state notizie di giochi popolari come Resident Evil: Infinite Darkness, Minecraft: Story Mode e Dragon Quest: Your Story of be in divenire. Ad alcuni piace Arcano, DOTA: Sangue di drago, e Castlevania sono già stati rinnovati per una stagione 2. In aggiunta a questo fantastico elenco ora ci sarà l’adattamento live-action di Netflix di Bioshock. Il gigante dello streaming ha già coinvolto alcune delle menti più creative per il remake.

I creatori di Hunger Games e Logan uniranno le mani per Bioshock di Netflix

Conoscendo Netflix e i suoi fan di produzione di fascia alta sapevano che l’adattamento live-action sarebbe stato fantastico. E Netflix ha annunciato che Francis Lawrence e Michael Green lavoreranno dietro gli schermi, appena aggiunto ciliegina e spruzza sulla parte superiore. Per quelli di voi che non conoscono Francis Lawrence, lasciate che vi illuminiamo. È un rinomato regista e produttore molto popolare per il suo lavoro in Giochi della fame e passero rosso. Francis ora dirigerà Bioshock.

Bioshock è considerato uno dei più grandi videogiochi mai realizzati. Inoltre, lavorerà al fianco di Michael Green, applaudito in tutto il mondo per la sceneggiatura di Assassinio sull’Orient Express. Per la sua genialità, Michael Green è stato anche nominato agli Academy Awards. L’annuncio è stato dato da Netflix su Twitter.

BioShock — il nostro adattamento cinematografico live-action del famoso franchise di videogiochi — sarà diretto da Francis Lawrence (I Am Legend, The Hunger Games: Catching Fire, Slumberland) da una sceneggiatura scritta da Michael Green (Logan, Blade Runner 2049, divinità americane). pic.twitter.com/mDh4ut6ayJ — Netflix (@netflix) 25 agosto 2022

Inoltre, Bioshock ha una trama ben delineata che è assente dalla maggior parte dei giochi nel tempo presente. La città nascosta di Rapture esistente sottoterra era un concetto così affascinante. Anche i personaggi erano intriganti, i fan sapevano che la serie aveva il potenziale per diventare un universo cinematografico completo.

La reazione dei fan all’adattamento di BioShock di Netflix

Mentiremmo se dicessimo che Netflix si sta adattando Bioshock è il sogno di tutti. Molti fan speravano di vedere il film nelle sale. Altri sperano solo che non si discostino dalla magia originale.

Ascolta, Netflix… Devi letteralmente copiare e incollare la storia del gioco in un formato film e vinci. Film facile 10/10, NON rovinare tutto. NON sminuire nulla o cambiare la storia per i punti brownie. Racconta la storia ufficiale in un nuovo formato e vinci. — Salju (@Jusey1z) 25 agosto 2022

Per favore, non lasciare che questo si trasformi in un dramma d’amore o in una cosa piena di azione estrema che non avrebbe posto nell’universo di Bioshock, costringe i creatori a giocare a Bioschock 1 e 2 prima di farlo — Peccato (@DG_Sinatrix) 25 agosto 2022

Per favore, comprendi l’essenza della storia e del gameplay. Non dare la priorità al servizio di fan. — Santiago Rojas Piaggio (@SRojasPiaggio) 26 agosto 2022

Inoltre, molti pensano anche che sarebbe stato meglio se Netflix si fosse adattato Bioshock in una serie invece che in un film.

Yo, questo potrebbe davvero essere fottutamente fantastico, ma comunque una serie sarebbe migliore — Blue Harvest (@timetohuntq) 25 agosto 2022

I fan più accaniti del gioco credono anche che questo sia un tentativo di cavalcare o morire per Netflix.

Se questo non va bene, nessun film di videogiochi sarà mai buono. — Come è successo (@Iowhahappen) 25 agosto 2022

Ma sapendo che l’adattamento è in buone mani, i fan sono entusiasti dell’uscita. Facci sapere nei commenti in basso se guarderai o meno l’adattamento di Netflix di Bioshock.

