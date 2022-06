Il lago con Jordan Gavaris e Julia Stiles è ora in streaming! Se ti stai chiedendo dove puoi guardare questa serie comica, sei nel posto giusto. Abbiamo condiviso la casa in streaming per Il lago in basso!

Il lago è una serie televisiva creata da Julian Doucet. Doucet è stato anche sceneggiatore e produttore esecutivo. Inoltre, Michael Souther e Teza Lawrence sono stati i produttori esecutivi per la loro società di produzione Amaze Film + Television, e Jordan Canning e Paul Fox hanno diretto gli episodi. Lo spettacolo parla di un uomo gay divorziato di recente che torna a casa dopo aver vissuto all’estero per riconnettersi con la figlia che aveva dato in adozione quando era un adolescente. Ma i suoi piani vanno male quando scopre che i suoi genitori hanno lasciato il cottage di famiglia alla sorellastra.

Come accennato in precedenza, Jordan Gavaris e Julia Stiles recitano nei ruoli principali. Potresti riconoscere Gavaris dalla serie BBC America Orfano nero. Stiles è meglio conosciuta per i suoi ruoli in 10 cose che odio di te, Salva l’ultimo ballo, Il principe e io e Playbook Silver Linings. Il resto del cast include Madison Shamoun, Terry Chen, Travis Nelson, Natalie Lisinska, Jon Dore, Carolyn Scott e Declan Whaley.

Allora, dove puoi guardare Il lago? È attualmente in streaming su Netflix? Di seguito, troverai dove è disponibile la serie comica per lo streaming.

Il lago è su Netflix?

Sfortunatamente, non troverai la serie comica da nessuna parte su Netflix. In realtà è una serie originale su un’altra piattaforma di streaming. Tuttavia, Netflix ha tonnellate di spettacoli comici sulla sua piattaforma che puoi guardare in questo momento. Dovresti dare un’occhiata agli spettacoli Il buon posto, Nuova ragazza, L’indistruttibile Kimmy Schmidt e Dieta Santa Clarita.

Dove puoi guardare Il lago

Puoi guardare Il lago su Amazon Prime Video. Tuttavia, per poter accedere agli episodi dovrai avere un abbonamento al servizio. Ti consigliamo vivamente di dare un’occhiata alla serie comica, se puoi. In caso contrario, puoi dare un’occhiata ai nostri suggerimenti sui programmi TV sopra o sfogliare l’infinito catalogo di programmi e film di Netflix.

Dai un’occhiata al divertentissimo trailer ufficiale!

Il lago è ora in streaming su Amazon Prime Video. Guarderai?