Il grande cattivo Vecna ​​fa sentire la sua presenza al Comic-Con di San Diego nel modo più terrificante possibile

Dopo una pausa di due anni, il weekend del Comic-Con di San Diego è arrivato e non riusciamo a mantenere la calma. L’SDCC regna ancora una volta dal vivo su San Diego da luglio 2019. Lo spettacolo di punta di Netflix, Cose più strane è apparso l’ultima volta nei pannelli SDCC nel 2017, quando hanno anticipato la seconda stagione della serie horror di fantascienza. Sembra una vita fa. Quest’anno, il ritorno dello spettacolo alla convention è leggermente non convenzionale. Invece di un elaborato panel con il cast, i creatori e l’intero team creativo, al suo posto prenderà il posto un Book Panel. Anche così, ciò non ferma il nostro preferito ma formidabile Vecna- Cose più strane cattivo per suscitare l’inferno.

Vecna ​​di Stranger Things vince il Comic Con

Quattro giorni pieni di divertimento di apprezzamento dell’arte, fanboying e partecipazione a panel (Amico, questa parola è abusata al Comic-Con!). E tutto questo in completo costume e cosplay (COSPLAY! non travestimento). Gli imbrogli non si fermano. Allora perché il nostro amato Maestro dei Pupazzi, Vecna, non dovrebbe portare qualche buon vecchio Cose più strane–stile vorticoso traumatico per l’evento?

Una Vecna ​​a grandezza naturale incombe sulla folla fuori #SDCC2022. #StrangerThings https://t.co/IvotcUVCMA pic.twitter.com/JJIHuQ2cab — Varietà (@Variety) 22 luglio 2022

In un recente tweet di Variety, possiamo vedere una statuetta a grandezza naturale di Vecna ​​montata su un motore che sfreccia tra la folla alla convention. L’enorme effigie farà sicuramente venire i brividi lungo la schiena di tutti. Persino la personalità di Internet e la popolare cosplayer Kiera Please non erano estranee all’orrore di Vecna. Netflix Geeked ha pubblicato una foto di una Vecna ​​motorizzata che incombe dietro a Please, e la sua fuga dalla scena che adorna la spada di Geralt da Lo stregone Inoltre, il cosplayer è anche riuscito a tirare fuori un altro riferimento Netflix con gli iconici pantaloni della tuta rossi di Squid Game. La didascalia spiritosa“Ehi Spotify, ascolta “Running up that hill”.” è un grande e storico cenno allo spettacolo.

ehi Spotify, riproduci “Running Up That Hill” #NetflixSDCC pic.twitter.com/x4sMQebCnk — Netflix Geeked @ SDCC #NetflixSDCC (@NetflixGeeked) 22 luglio 2022

La stessa Kiera Please ha anche caricato un video in cui ha intervistato un gruppo di partecipanti in costume. Ovviamente, doveva iniziare con il terribile antagonista. Allungando il collo per affrontare la massiccia Vecna, chiede: “Perché uccidi così tante persone?“. In risposta, la figura inizia a seguirla in vero Cose più strane moda. La sua inestimabile reazione di “mai, non importa” fa una risatina fragorosa.

ahhh sheeeit, eccoci di nuovo pic.twitter.com/ycmX0P4Y6s — Kiera Please (@Kieraplease) 22 luglio 2022

Pannello del libro di Stranger Things 2022

Venerdì 22 luglio, i libri di Random House ospiteranno un panel dedicato ai libri di Stranger Things e ai graphic novel basati sulla serie. Elizabeth Schaefer, Direttore Editoriale di Random House Worlds, modererà il panel che presenta gli autori Suyi Davies (Stranger Things: Lucas on the Line), Adam Cristoforo (Stranger Things: Darkness on the Edge of Town), e Jody Houser (Stranger Things: Science Camp). Reginald James, il narratore dell’audiolibro di Stranger Things: Lucas on the Line, si unirà anche al panel.

Anche se non conosciamo l’agenda completa del panel, queste discussioni il più delle volte suggeriscono possibili nuovi progetti. Probabilmente puoi sentirci urlare!

Quali sono le tue previsioni per il futuro del franchise? Inoltre, racconta le tue canzoni speciali che ti aiuteranno a fuggire da Vecna Cose più strane?

