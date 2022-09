Il giovane cast di “Cobra Kai” discute del loro arco narrativo nella quinta stagione e di come sono eccitati per questo

Cobra Kai sta tornando con il botto su Netflix con stagione 5. Lo spettacolo sbarcherà il 9 settembre. E insieme ai fananche il giovane cast dello show è entusiasta di mostrare ancora una volta le loro incredibili abilità. In ogni stagione dello show, ne abbiamo visti molti colpi di scena strabilianti. Alcuni nuovi personaggi sono entrati a far parte del Universo Cobra Kai, mentre altri combattuto per ritrovarsi durante lo spettacolo, e alcuni esposto stessi alla loro vera natura. Nel frattempo, ai personaggi piace John Kreese e Tory Nichols divennero vittime delle loro circostanze, e altri simili Kenny è stato sfruttato.

In mezzo a tutto il caos e i colpi di scena, il giovane cast di Cobra Kai si è aperto sulla loro arco di personaggi nella stagione 5. Xolo Maridueña, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Peyton List, e Gianni De Cenzo ha parlato di quanto siano entusiasti della prossima stagione. Hanno anche rivelato cosa significava la serie in arrivo per i loro personaggi. Scopriamolo.

Il giovane cast di Cobra Kai stagione 5 esprime la loro eccitazione

Mentre abbiamo visto Tory nella stagione 4, vincendo il Torneo di tutta la valle campionato, ha anche catturato Terry Argento parlando di a accordo di corruzione con l’arbitro. Ora in stagione 5 dello spettacolo, lo farà mentore qualcuno. Tory, cercando qualcuno altro e insegnando a un altro personaggio, ha fatto scegliere a Peyton di continuare con lo spettacolo, e il l’esperienza è stata straordinaria per l’attore. Giacobbe è d’accordo con lei e condivide il suo arco narrativo.

Dice anche che questa stagione sarà molto diversa perché lo è anche esplora un lato diverso di Hawk a cui non ha mai pensato. In questa stagione, Hawk inizierà dall’altoche è davvero che rende più umili per il personaggio. Ginnie condivide che il suo personaggio ha ricevuto il dono del capacità di lavorare con gli altri. Perché di questo difetto di Demetri, è stato molto ferito perché non è facile lavorare con lui. Ma questa stagione sarà un po’ diversa da quella che ti aspetti.

Mary Mouser parla del vastità del Cobra Kai universo. Tuttavia, è stata una sfida per il suo arco narrativo nella quinta stagione dello show. Dice che Sam tiene in crescita e a Mary stessa piace il diverse dinamiche del suo personaggio, Samantha. Lavorerà con estranei con cui non ha mai lavorato prima. Questa sfida vedrà Samantha sotto una luce diversa in questa stagione.

E Miguel ha apportato enormi cambiamenti indipendentemente. Fino ad ora, qualunque cosa avesse scelto o fatto, gli ha sempre giovato e Johnny o la sua famiglia e i suoi amici. Ora, in questa stagione, vedremo Miguel è indipendente e lato maturo. In questa stagione passerà una fase di apprendimento questo è molto necessario per l’arco del personaggio di Xolo. “Penso che sia una battaglia in salita per lui”, dice Xolo Maridueña riguardo al suo arco narrativo in questa stagione.

Ogni personaggio è estremamente entusiasta della quinta stagione dello show. La loro descrizione del loro arco caratteriale ci fa sentire come sarà questa stagione totalmente e inaspettatamente prepotente. Sei anche tu entusiasta della prossima stagione? Trasmetti in streaming lo spettacolo qui e condividi i tuoi momenti preferiti di questi personaggi mentre aspettiamo insieme il 9 settembre.

