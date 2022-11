“Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro” Stagione 2: Netflix si rinnoverà?

Una delle uscite più attese della line-up di Halloween 2022 di Netflix, Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro, ci ha regalato una settimana piena di divertimento e di orrore grizzly. Ma la cosa più importante è il rinnovo di Netflix Gabinetto delle Curiosità per una seconda stagione? Non ci sono ancora parole, ma siamo ottimisti sul fatto che potremmo saperne di più presto.

Il maggior successo che Netflix ha avuto nel genere horror è stato nella sua serie originale. Tuttavia, a volte l’orrore è stato estremamente carente durante la stagione di Halloween. Per fortuna, Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro è stata l’iniezione horror tanto necessaria per la stagione spettrale.

Una delle migliori antologie horror che abbiamo visto su Netflix da allora Amore, morte e robotla decisione di avere un regista diverso per ogni episodio ha conferito a ogni episodio un approccio unico e divertente all’horror.

Netflix ha rinnovato il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: in sospeso (ultimo aggiornamento: 31/10/2022)

Al momento in cui scrivo, Netflix deve ancora rinnovare l’antologia dell’orrore di Guillermo del Toro per una seconda stagione. Netflix potrebbe richiedere diverse settimane o alcuni mesi prima di sentire la decisione sul futuro della serie.

Al momento stiamo aspettando che arrivi il primo lotto della top ten oraria per giudicare quanto bene si sia comportata la serie nella sua prima settimana su Netflix. Ma ci vorranno ancora alcune settimane per vedere come si è comportata la serie nel complesso per poter giudicare se è probabile che Netflix rinnovi o cancelli.

Netflix dovrebbe rinnovare il Gabinetto delle Curiosità?

Come antologia, Gabinetto delle Curiosità avrebbe funzionato come una serie limitata. Tuttavia, quando consideri il successo della serie antologica animata Amore, morte e robotnon dovremmo essere sorpresi dal fatto che Netflix non voglia limitare il potenziale della serie interrompendola dopo una stagione.

Non elencando Gabinetto delle Curiosità come serie limitata, questo ha lasciato la porta sul retro aperta per il rinnovo. Tuttavia, se Netflix decidesse di non rinnovare, potrebbe chiudere tranquillamente quella porta senza molte polemiche grazie al fatto che la serie è un’antologia.

Ma Netflix dovrebbe rinnovare? Decisamente. Quali episodi gli abbonati abbiano apprezzato più di altri è del tutto soggettivo, ma questo è ciò che rende un’antologia un’esperienza divertente. Ci sono migliaia, se non decine di migliaia di racconti horror brevi che potrebbero essere adattati, il che lascia Guillermo del Toro e i suoi registi scelti l’imbarazzo della scelta.

Guillermo del Toro vorrebbe fare una seconda stagione?

Guillermo del Toro deve ancora fare un commento sul futuro della sua serie antologica.

Se la Labirinto di Pan il regista ha dei piani per una seconda stagione, il suo fitto programma significa che potremmo non vedere alcuno sviluppo per diversi mesi.

Di recente, del Toro ha lavorato al suo adattamento animato in stop-motion di Pinnichio per Netflix. Sta anche co-scrivendo e co-producendo il sequel di Scary Stories to Tell in the Dark. È stato anche assegnato come produttore a un western di lupi mannari senza titolo. E, infine, dirigerà un nuovo documentario senza titolo su Michael Mann.

Basti pensare che Guillermo del Toro è un uomo impegnato.

Ti piacerebbe vedere una seconda stagione di Gabinetto delle Curiosità su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!