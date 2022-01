Il finale sfacciato ha spiegato: chi ha ucciso la sorella di Grace?

Grace Miller ha trascorso l’intero film alla ricerca dell’assassino di sua sorella. L’ha capito? Ecco una ripartizione del Sfacciato finale completamente spiegato.

Alyssa Milano ha interpretato il ruolo dell’autrice di gialli Grace Miller nell’ultimo thriller di Netflix. Basato sul libro Virtù sfacciata di Nora Roberts, il film segue l’indagine per omicidio della sorella di Grace.

All’esterno, Kathleen sembra un’insegnante di liceo di tutti i giorni. Tuttavia, ha una vita segreta e i suoi segreti stanno per venire alla luce. Sono i segreti che sono stati collegati al motivo del suo omicidio.

Quali erano i segreti di Kathleen su Brazen?

Grace si è presentata per sostenere sua sorella quando Kathleen ha chiarito che stava andando per la custodia. È chiaro che c’è un retroscena di dipendenza dalla droga, ma Kathleen è pulita e ha un nuovo lavoro come insegnante di scuola superiore.

Ha anche un altro trambusto laterale Sfacciato. Kathleen non condivide subito i segreti con Grace, ma scopriamo che lavora per una società di webcam come dominatrice online. Il suo alter ego si chiama Desiree ed è molto popolare.

Grace torna a casa da un appuntamento con il vicino detective della porta accanto e trova Kathleen assassinata. Si avvia un’indagine per omicidio, che coinvolge una seconda vittima e poi il tentato omicidio di una terza. Tutte le donne hanno lavorato con la compagnia di webcam e l’assassino dice sempre il nome Desiree.

Chi ha ucciso Kathleen su Brazen?

Grace voleva essere coinvolta nelle indagini sull’omicidio. All’inizio nessuno la voleva. Dopotutto, è un’autrice e non una detective. È riuscita a dimostrare che sarebbe stata una risorsa per la squadra.

Anche prima, aveva i suoi sospetti e parlava con le persone della scuola. È stato lì che un adolescente in particolare ha emanato strane vibrazioni per chiunque ami guardare i thriller. C’era un adolescente che era estremamente interessato alle indagini.

C’erano alcuni sospetti. Grace pensava che l’ex marito di Kathleen fosse coinvolto, ma poi l’attenzione si è spostata sulla scuola. Uno studente, Rand, è diventato un sospetto dopo che al funerale di Kathleen sono stati trovati fiori con un biglietto minaccioso. I fiori sono stati acquistati con la carta di credito del padre di Rand.

Tuttavia, Rand non era colpevole. Era fuori ad avere una relazione con un ragazzo. L’alibi lì, la squadra ha dovuto spostare l’attenzione su qualcun altro. Quel qualcun altro era Jerald.

Questo è venuto fuori solo perché Jerald aveva attaccato Rand. Rand sapeva che Jerald sapeva tutto del lavoro segreto di Kathleen. Jerald era stato così arrabbiato che questa figura materna fosse in realtà una dominatrice. Era anche arrabbiato perché altri uomini la stavano guardando. Se non poteva averla, nessuno poteva, e così l’ha uccisa. Ha poi ucciso altri, ossessionato dai suoi sentimenti per Kathleen/Desiree.

Come ha fatto la polizia a catturare l’assassino?

Grace è stata fondamentale per catturare Jerald. Per aiutare a catturare l’assassino, Grace ha finto di essere Desiree per attirare l’assassino. Sembrava che non avesse funzionato, ma a quel punto Rand aveva condiviso la verità sull’essere stato picchiato da Jerald e la polizia aveva abbastanza per arrestarlo. La polizia si è presentata a casa sua, ma Jerald era già andato.

Ed ha visto le immagini di Grace nei panni di Desiree sul computer di Jerald. Si diresse direttamente a casa di Grace, dove Grace era ben vestita e stava già aspettando Jerald. Aveva persino organizzato un live streaming per ottenere una confessione da lui. Sapeva solo che sarebbe arrivato.

Ha funzionato. Tuttavia, la vita di Grace era in pericolo. Fortunatamente, Ed è arrivato in tempo per sparare e uccidere Jerald.

Con l’assassino fuori mano, a Grace ed Ed è stata data la possibilità di vedere dove li avrebbe portati la loro relazione. È lì che abbiamo lasciato i due, con la speranza di andare avanti.

Cosa ne pensi del Sfacciato fine? Hai indovinato l’assassino? Condividi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.