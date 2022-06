Il finale in Corea spiegato per l’eccellente nuovo adattamento di Netflix

Dopo un climax brutale e fantastico, cosa è successo davvero nel finale di Money Heist: Korea – Joint Economic Area stagione 1 parte 1?

Va detto che negli ultimi mesi ci sono stati alcuni incredibili contenuti TV tra artisti del calibro di Kenobi, The Boys, Stranger Things e, naturalmente, Money Heist: Korea.

L’adattamento sudcoreano dell’iconica serie spagnola ha fatto il suo debutto la scorsa settimana sulla piattaforma di streaming Netflix con una favolosa accoglienza globale.

La Joint Economic Area sta attualmente ottenendo un punteggio di 8,4/10 su MyDramaList, l’84% su AsianWiki e secondo Variety, arrivando persino come lo spettacolo non inglese più visto della scorsa settimana.

Tuttavia, con così tanti colpi di scena, alcuni fan potrebbero aver bisogno del finale di Money Heist: Korea – Joint Economic Area stagione 1, parte 1.

Dopo che Woo-jin è entrato nella Zecca per trasmettere un live streaming degli ostaggi, Berlin rivela che Park Chulwoo è in realtà vivo e vegeto, avendogli sparato all’armatura piuttosto che alla testa come pensava la polizia.

La notizia si diffonde rapidamente tra le famiglie degli ostaggi, che poi iniziano a denunciare la polizia per aver osato una violazione della Zecca così potenzialmente catastrofica da mettere in pericolo tutti all’interno.

Mentre la squadra festeggia la vittoria, Mosca arriva con una notizia ancora migliore: ha sfondato la roccia e ora ha colpito la terra, il che significa che avranno solo tre giorni prima di fuggire attraverso il tunnel segreto.

Denver sfrutta il momento per cambiare le bende di Mi-sun e sorprendere sorpresa, i due finiscono per fare l’amore nella stanza del caveau; La sindrome di Stoccolma colpisce ancora.

Woo-ji invita il Professore fuori per un drink, ma quando arriva è chiaro che ha iniziato senza di lui. In un momento di chiarezza, il narratore rivela che il Professore si è innamorato di lei.

Tuttavia, c’è un’ultima svolta nella storia, quando il Professore entra nel suo caffè/covo segreto… il sempre sospettoso Moo-hyeok arriva dietro di lui che vuole parlare o, più probabilmente, interrogarlo.

Una rapida rassegna di Money Heist: Korea

Money Heist: Korea – Joint Economic Area è una serie fantastica che quasi tutti possono apprezzare, con i colpi di scena che il franchise è noto per aver sperimentato una favolosa svolta coreana che funziona a tutto tondo.

È vero che i fan della serie originale Money Heist potrebbero non trovare utile il nuovo adattamento: dopotutto è ancora la stessa trama di base dello spettacolo originale. Insieme al fatto che ci sono 48 episodi della serie spagnola rispetto ai soli sei dell’adattamento coreano, Joint Economic Area può sembrare un rimaneggiamento, piuttosto che una rivisitazione.

Detto questo, se non hai visto l’intera serie di cinque stagioni di Money Heist o se sei un fan accanito dei K-dramas in generale, Joint Economic Area è sicuramente da vedere. I personaggi e le rivelazioni della trama sono i luoghi in cui Money Heist: Korea brilla di più, ad esempio, ci vogliono solo pochi episodi per prenderti davvero cura di Denver, del Professor, di Tokyo e sì, anche di Berlino.

Questo è il vero punto fermo di un buon spettacolo e, insieme al modo estremamente gentile con cui lo sviluppo del personaggio procede da un episodio all’altro, Money Heist: Korea ha il potenziale per diventare uno dei migliori K-dramas su Netflix.

La tensione è eccezionale anche in Money Heist: Korea. Con una posta in gioco estremamente alta per rapinatori, ostaggi e polizia allo stesso modo, a volte può sembrare impossibile prevedere cosa sta per accadere. Allo stesso modo, per chi tifiamo?

Da un lato, i rapinatori stanno commettendo uno dei più grandi crimini della storia e hanno preso in ostaggio gli scolari sotto tiro. D’altra parte, hanno costantemente messo la loro sicurezza al primo posto e l’unico gruppo che finora ha danneggiato gli ostaggi (a parte Denver che ha sparato a Mu-sun alla gamba) è la polizia.

Non vediamo l’ora di vedere dove andrà Money Heist: Korea da qui e quali nuovi colpi di scena hanno nella manica i nostri nuovi rapinatori di banche preferiti; per fortuna, altri contenuti verranno rilasciati entro la fine dell’anno, vedi sotto.

Per fortuna ci sono altri episodi in arrivo

In origine, Money Heist: Korea doveva includere 12 episodi individuali, motivo per cui molti fan sono rimasti delusi quando solo sei episodi sono stati pubblicati su Netflix.

La buona notizia è che Newsweek ha riferito che una fonte privilegiata di Netflix ha confermato che la parte 2 (i restanti sei episodi) sarà presentata in anteprima nel quarto trimestre del 2022 (ottobre-dicembre).

Sebbene una finestra di lancio specifica non sia ancora stata rivelata ufficialmente dagli showrunner o da Netflix, i fan possono aspettarsi che la prima stagione si concluda prima della fine dell’anno.

Puoi trovare maggiori informazioni qui.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

